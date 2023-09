Megvan, ki lehet Kim Kardashian új szerelme - Ismét egy 10 évvel fiatal férfire esett a választása

Nem mintha a szépséges celeb ne adna esélyt egy-egy udvarlónak, de volt férje, illetve négy gyermeke miatt úgy döntött, csak és kizárólag a komoly kapcsolatait hajlandó felvállalni. Legutóbbi volt a híres komikus, Pete Davidson, akivel 2022 februárjában mondtak egymásnak búcsút az elfoglaltságaik miatt.

Így egy év távlatában pedig nem is olyan megdöbbentő, hogy Kim szíve ismét megdobbanni látszik, méghozzá egy sportoló iránt. Bennfentesek szerint az új választottja Odell Beckham Jr., aki nem mellesleg profi amerikaifootball-játékos. A két híresség sok időt tölt együtt, sőt mi több, Odell a celeb gyerekeivel is nagyon jól kijön, ami rendkívül fontos Kim és persze az édesanyja, Kris számára is.

Bár a pletykát még egyikőjük szóvívője sem erősítette meg, közeli barátaik szerint nagyon jó hatással vannak egymásra, ami azért meglepő, mert 12 évnyi korkülönbség van közöttük a Kardashian nővér javára.

Kim egyébként Kanye West óta elsősorban a fiatal férfiak társaságát élvezi. A Keeping up with the Kardashian reality egyik epizódjában pedig azt is elmondta, hogy miért. Kim őszinte véleménye szerint ugyanis a fiatalabb férfiak sokkal odaadóbb és szenvedélyesebb szeretők.

