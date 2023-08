Megvan az az érzés, amikor hajnal 3-kor állsz a tükör előtt egy ollóval és a lelked mélyén érzed, hogy rossz ötlet, de változásra vágy és azzal nyugtatod magad, hogy úgyis visszanő? Mintha valami ilyesmi történt volna nal is, más magyarázatot nem nagyon találunk az új frizurájára.

Persze nem azt akarjuk mondani, hogy ne kísérletezz, sőt! De mielőtt radikális változásra szánod rá magad és bevállalsz egy masszív frufrut, mindenképp mérd fel a helyzetet. Mert annyi biztos, hogy teljesen megváltoztatja majd az arcod karakterét, folyamatosan gondoznod kell, önálló életet fog élni és nem, nem nő vissza olyan gyorsan, mint ahogy szeretnéd. Ha ezeket alaposan átgondoltad, és még így is frufrura vágysz, akkor hajrá!

a legmenőbb kiegészítőként viselte új frufruját

Szombat este új frizurával debütált a This Is About Humanity ötödik éves gáláján Los Angelesben. Kim alakformáló fekete ruhát viselt, amit Chanel táskával és látványos ékszerekkel dobott fel, legszembetűnőbb kiegészítője azonban határozott frufruja volt.

Te bevállalnád?

Ha valami visszafogottabbra vágy

Ha inkább az arany középút híve vagy, de kísérleteznél, ajánljuk a függöny frufrut, ami kiállta az idő próbáját és ugyanolyan menő, mint tíz évvel ezelőtt. Ez a vágás segít kiemelni a legjobb vonásaidat, mivel könnyed és természetesen keretezi az arcot. A függöny frufru kifejezetten fiatalos, modern megjelenést kölcsönöz, íve a szemedhez vezeti a tekintetet, kiemeli az arccsontot, és kevésbé hívja fel a figyelmet a ráncokra és a bőr más öregedéssel járó változásaira, mint például a szigorúbb hatású frizura. Mindezek mellett pedig a hajad dúsabbnak is fog tűnni tőle, így remek megoldás lehet azok számára is, akiknek az idő múlásával veszítenek a hajtömegükből. Jól hangzik, ugye? És mivel gyakorlatilag ez a forma bármilyen arcformához és hajtípus passzol, ezért nem is kell sokat vacillálnod azon, hogy kipróbáld-e.

