Több dologban is eltér az új American Horror Story a megelőző évadoktól. Ryan Murphy és Brad Falchuk ugyanis ezúttal egy regényt vett a széria alapjául, ami nem más, mint Danielle Valentine Delicate Condition című bestsellere. Ezen kívül két részletben érkeznek majd az epizódok, az amerikai színész- és írótársaság sztrájkja miatt. Nemrég bemutatták a promo posztereken Emma Roberts-et, t és Cara Delevingne-t, most pedig már mozgóképen is ízelítőt kapunk rémisztő alakításukból.

Míg Emma Roberts - aki a regény főhősnőjét, Anna Alcottot kelti életre - hozza a hagyományos formát, addig és Cara Delevingne külleme igencsak extrém átalakításon esett át. A sztori középpontjában a terhesség áll, de mind a várandóság valóságos félelmei beleolvadnak a cselekménybe, mind a természetfeletti megközelítés helyet kap, és a teaser trailer alapján nagyon úgy fest, hogy Delevingne egy őrült tudóst kelt életre, míg Kim Kardashian valamiféle fekete özvegy, aki talán másokba fészkeli bele magát.

A 12. évad további szereplői közé tartozik Zachary Quinto, Annabelle Dexter-Jones, Michaela Jaé Rodriguez, Odessa A'zion, Billie Lourd, Julie White, Debra Monk és Denis O'Hare, tehát nem Roberts lesz az egyetlen régi motoros. A Delicate első adagjának premierje szeptember 20-án lesz az FX-en.

