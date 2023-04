Ha ez nem lenne elég, a celeb nem egyszerűen szereplője, hanem főszereplő lesz a széria következő etapjának, amit maga Murphy közölt hétfőn a produkció rajongóival.

Kim a világ legnagyobb és legfényesebb televíziós sztárjai közé tartozik, és nagyon örülünk, hogy az „AHS” családban üdvözölhetjük.

– mondta Murphy egy külföldi lapnak. A 42 éves Kardashian olyan szerepet tölt majd be, amelyet kifejezetten neki szántak, ezzel pedig csatlakozik a széria egyik oszlopos és visszatérő sztárjához, hez.

Halley Feiffer egy szórakoztató, stílusos és félelmetes szerepet írt, különösen Kim számára. Ez az évad ambiciózus lesz, olyan, ami semmihez sem hasonlítható, amit valaha csináltunk.

Murphy bejelentését követően Kardashian megosztott egy előzetest az „AHS” 12. évadához az Instagram-oldalán. Murphyt ismerve pedig nem lesz hiány nyomasztó, félelmetes és horrorisztikus pillanatokból. Míg 352 millió követőjének egy része izgatottan reagált a celeb színészi debütálására, addig mások már most hátat fordítottak a sorozatnak.

Murphy korábban is kockáztatott híres barátaival. 2015-ben Lady Gagát választotta a főszerepre az „AHS: Hotel” című évadban, annak ellenére, hogy akkoriban nem sok színészi szerep fűződött a nevéhez. Nyolc évvel később a 37 éves popsztár Oscar-díjat és két kasszasiker filmet is magáénak tudhat. Hogy ra is hasonló sors vár-e, az még a jövő titka.

