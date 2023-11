5 alkalom, amikor tilos bankkártyát használni fizetéshez: a pénzed bánhatja

A legegyszerűbb és legkényelmesebb fizetőeszköz a bankkártya, ami sokunk telefonjában is ott lapul már, így elő sem kell venni magát a kártyát, amikor a boltban akarunk fizetni. A kártyák általában megbízhatóan is működnek, amire a bankok nagy gondot fordítanak. De vannak bizonyos helyzetek, amikor veszélyes lehet a használatuk még akkor is, ha első ránézésre nem is tűnne annak. Az alábbi helyzetekben érdemes inkább tartózkodni attól, hogy megadod az adataidat, mert akár csalás áldozata is lehetsz és a pénzed bánhatja.

Ha pedig már pénzről van szó, akkor van egy jó hírünk, ugyanis november 9-12. között zajlik a JOY-Napok, ami alatt több száz kupon közül válogathatsz és akár 70% kedvezménnyel csaphatsz le a termékekre. Itt az ideje, hogy valóra váltsd az álmaidat és megvegyél mindent, amire régóta vágysz.

Ha a webhely címe nem „HTTPS”-el kezdődik

Ha nem látod a weboldal címében ezt az 5 betűt, amikor fizetni próbálsz, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy nem biztonságos az oldal. „A HTTPS a számítógépes hálózaton keresztüli biztonságos kommunikáció protokollja, amit széles körben használnak az interneten” – mondja Robert McKee ügyvéd és minősített nemzetközi adatvédelmi szakember. A fő célja a weboldal hitelesítése, valamint az adatok védelme.

E-mailen keresztül kérik az adataidat

Vannak olyan csalók, akik e-mailben támadnak és megpróbálnak hivatalos levél álcájával élni, amivel elérik, hogy lekattintsd a linket vagy megadd az adataidat. Ezt sosem szabad megtenned, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy a szolgáltatód kér meg rá, ugyanis nem létezik olyan eshetőség, hogy a bankkártyád adataira lenne szüksége bármelyik cégnek is.

Az utcán kérnek segítséget

Elég gyakran előfordul, főleg a nagyvárosokban, hogy jótékonysági adománygyűjtést szerveznek az utcákon, hogy különféle célokra felhasználják azt. Előfordulhat, hogy elkérik a nevedet vagy névjegykártyát cseréltek, de az nem történhet meg, hogy a bankkártya adataidat kérjék el tőled. Ezek az adománygyűjtő szervezetek általában leellenőrizhetők a neten, hogy valóban léteznek-e.

Amikor nincs vélemény a boltról

Az online rendelés sem mindig rizikómentes, hiszen rengeteg weboldal létezik, ahol különféle termékeket árulnak. Ha olyan helyről rendelnél például ruhát, ahonnan még sosem tetted előtte és a környezeted sem ismeri a webshopot, alaposan nézz utána a neten. Ha nincs egy értékelése sem és senki nem írt még róla vélemény, már gyanús lehet, ahogy az is, ha csak előre utalással tudsz fizetni.

Nyilvános wi-fi-n keresztül vásárolsz

Bármilyen személyes adat megadása nyilvános hálózaton kockázatot rejt magában, ha az internetkapcsolat nem biztonságos. Ez nagyjából annyit jelent, hogy minden érzékeny személyes infót, mint amilyen a jelszó, a személyes adatok, a bankkártya adatok, bárki elolvashatja, aki megpróbál áttörni a hálózaton. Fontos, hogy a wi-fi kapcsolatot egyedi, privát jelszó védje.

Ha pedig már pénzről van szó, ez is hasznos lehet:

Galéria / 4 kép 4 tipp, ami segíthet, hogy megkapd a fizetésemelést Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria