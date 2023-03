„Sosem maradt pénzem a hónap végére, amíg be nem iktattam a 3 napos szabályt”

– kezdi a történetét Jamie, aki mindig azzal nyugtatta magát, hogy majd akkor fog igazán spórolni, ha jobban fizető állást vagy előléptetést kap. Ez viszont nem történt meg: hiába jött a lehetőség, ami még több pénzzel járt, az újságíró egy centet sem tudott félretenni.

„Az impulzusvásárlás volt az, ami keresztülhúzta a spórolást nálam. Amint láttam valamit, ami megtetszett, azonnal meg akartam venni. Végül is, ki tudja, hogy meddig lehet megvásárolni ezt a menő bögrét? Meg kell szereznem! Így gondolkodtam akkoriban. Aztán anya volt az, aki rávilágított, hogyan is kellene ezt a dolgot kezelni, azt mondta: ha holnap is szeretnéd a terméket, visszajöhetsz érte, megveheted bűntudat nélkül.”