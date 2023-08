A hüvelyes zöldségek egyértelműen a tudatos, kiegyensúlyozott és változatos étrend szerves részei. Rendszeres fogyasztásuk hatásai széles skálán mozognak: képesek minimalizálni a rák kialakulásának a kockázatát, csökkentik a koleszterinszintet, de ezentúl gazdagok az egészséges szívműködést segítő káliumban, vagy a sejtvédő hatású szelénben. Ezentúl nem lehet eleget emlegetni azt sem, hogy milyen kiváló fehérje forrásnak bizonyulnak. Továbbá azoknak, akik szeretnék megőrizni karcsú alakjukat, kiváló választás lehet, hiszen lassan felszívódó szénhidráttartalmuknak köszönhetően sokáig okoznak telítettségérzést, illetve olyan fontos összetevőkben gazdagok, mint a cink, a réz, a vas és a mangán.

Ezek után már biztosan megjött a kedved a hüvelyes zöldségek fogyasztásához. Nos, lássuk csak melyek a legjobb választások.

Csicseriborsó

A csicseriborsó napjainkra már igencsak népszerű élelmiszerré vált, ugyanis például a vegetáriánus diétát követők táborában rengetegen választják a mindennapi étrendjükbe ezt a hüvelyest. Nem is csoda, hiszen kiváló alternatíva lehet a húsos ételek helyettesítésére, mivel magas fehérjetartalma folytán segíti az izomzat épülését, illetve miután lassan felszívódó szénhidrátokban gazdag, sokáig biztosít telítettségérzést is. Magas rosttartalma miatt hozzájárul az emésztőszervek megfelelő működéséhez, gazdag káliumban, magnéziumban, valamint szelént is tartalmaz, ami pedig rákmegelőző hatású. Ez olyannyira igaz, hogy a benne lévő buritát csökkenti a vastagbélrák kockázatát. Ezentúl az inzulinproblémában szenvedők számára is hasznos lehet a vércukorszint stabilan tartásáért. Továbbá a depresszió és a kimerültség ellen is képes felvenni a harcot.

forrás: Pexels/ Rahul Sonawane A humusz az egyik legízletesebb étel, amely csicseriborsóból készül.

Babfélék

A babfélék köztudottan gazdagok káliumban, magnéziumban, kalciumban, K- és B- vitaminokban, ezentúl csökkentik a rák kialakulásának kockázatát, sőt jelentős szerepük van a túlsúly megelőzésében is. Miután antioxidánsokban dús, így lassítja az öregedést. Fogyasztása jelentősen ajánlott abban az esetben, ha szeretnél egy nagyon sokoldalú és egészséges ételt beépíteni az étrendedbe.

Lencse

A lencse rendkívül gazdag rostokban, káliumban, magnéziumban, immunerősítő hatású, és mint az eddigi hüvelyesek is, igencsak gazdag szelénben és B-vitaminokban. Különösen fontos fehérjeforrásnak számít, aminek köszönhetően vastartalma igencsak jelentős. Továbbá erősíti a csontokat magas kalcium tartalmának köszönhetően. Különösen ajánlott a szív- és érrendszeri betegeknek, ugyanis csökkenti a szívbetegség kockázatát, sőt a magas vérnyomással is képes felvenni a harcot.

Zöldborsó

Végzetül a zöldborsó szintén a legtáplálóbb és egyben legízletesebb hüvelyesek családját erősíti. Fogyasztása segíti a szív működését, rendkívül gazdag sejtvédő szelénben, továbbá fehérjében és élelmiszerrostokban is bővelkedik, így nem csoda, hogy kiváló hatással van az emésztésre. Az előző hüvelyesekhez hasonlóan kiváló választást jelent az inzulinrezisztensek számára is. Magas antioxidáns szintje miatt csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát.

Az alábbiakban pedig 4 receptet is mutatunk az előbbiekben említett hüvelyesekkel:

Galéria / 5 kép Hüvelyes zöldséges receptek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria