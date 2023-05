Szerencsére világszerte egyre többen értenek egyet abban, hogy az igényességhez már nem csupán a tisztálkodás, az ízléses öltözködés, a szépségápolás tartozik hozzá, hanem a mentális egészségünk ápolása is. Az öngondoskodás kifejezés az elmúlt évek egyik legfontosabb kulcsszava, egyre többen igyekeznek befelé fordulni és valami igazán jót tenni magukért, hogy aztán többet tudjanak nyújtani másoknak, a szeretteiknek.

Ha te is ilyen személyiség vagy, akkor imádni fogod azt a 3 perces hála-gyakorlatot, amire az Egyesült Államokban már szinte mindenki teljesen rápörgött. Nazanin Mandi life coach és motivációs tréner szerint mindenki, aki önfejlesztéssel foglalkozik, tudhatja, a hála jótékonyan hat a testi-lelki egészségre, boldogabbnak érezzük magunkat tőle és talán még tovább is élünk.

A 3 perces hála-gyakorlat, ami boldogabbá tesz

Még 2023 elején Nazanin Mandi publikált egy cikket, amelynek az volt a címe, a Hála művészete. Ebben osztotta meg azt a háromperces lelki gyakorlatot, amelyet arra tervezett, hogy az emberek könnyedén és napi szinten mélyülhessenek el azokban a dolgokban, amik jók az életükben, amiért hálásak, és amik boldoggá teszik őket.

„Én személy szerint szeretek kijelölni és kialakítani egy olyan teret a szobámban, ahol elvégezhetem ezt a hála-gyakorlatot. Meggyújtok pár gyertyát, odaviszem a kis szerencsehozó pénzfámat, békés hangulatot teremtek. Ezután az egészet azzal kezdem, hogy a szívemre teszem a kezem és őszinte átéléssel hangosan kimondom, mennyire hálás vagyok azért, amim volt és amim most van” – magyarázta Mandi, aki hozzátette, a gyakorlat pont elvégezhető, míg lefő a reggeli kávé.

Így csináld a 3 perces hála-gyakorlatot

Első perc: Ülj le kényelmesen, érezd át, mennyire békés teret teremtettél, figyelj a környezetedre. Vedd körül magad olyan holmikkal, amiket szeretsz, kedves emlékek. Gyújthatsz füstölőt, gyertyát, amit csak szeretnél és jól esik.

Második perc: vegyél elő tollat és papírt, esetleg naplót, majd írj össze 3-5 olyan személyt, tárgyat, eseményt, amire gondolva boldogságot, örömet és hálát érzel. Fontos, hogy átengedd magad ezeknek az érzéseknek, hagyd, hogy kitöltsék a tested és a lelked.

Harmadik perc: Amíg ebben a hálás állapotban ülsz, húzd ki magad, csukd be a szemed és engedd, hogy ezek az érzések alaposan átjárjanak. Pihenj, lélegezz nagyokat, lassan fújd ki a levegőt. Ezután nyisd ki a szemed, nyújtózz ki és kezdd el a napodat!

Tudod, milyen sokat számít, hogy hogyan indítod a reggeled?

