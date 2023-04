7 szín, ami az asztrológus szerint segít új szintre emelni a szerelmi életed

Nem csak a horoszkóp, a csillagok állása, vagy a holdnaptár képes válaszokat és használható megoldásokat találni a szerelmi életedre, az asztrológus szerint ugyanis van, hogy egy egyszerű színmágia is elég a szerelemhez.

Lehet nem is gondoltad volna, hogy bizonyos árnyalatok viselése segíthet abban, hogy pont azokat az energiákat vidd be a mindennapjaidba, amikre ténylegesen vágysz. Így ha elképzeléseidet szeretnéd a valóság szintjére emelni, és kézbe venni a szerelmi életed alakulását, akkor érdemes az alábbi 7 szín valamelyikét beépítened a megjelenésedbe, és eszerint választani a ruháidat, a körömlakkjaidat vagy éppen a sminkjeidet. Hogy melyik az a 7 szín, ami az asztrológus szerint változást hozhat a szerelmi életedbe? Mutatjuk is!

Galéria / 7 kép 7 szín, ami segíthet felturbózni a szerelmi életedet Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha pedig már színek, nézd meg, hogyan építheted be őket igazán hatékonyan a ruhatáradba. Van néhány tippünk, amit ha megfogadsz, nem lesz kaotikus a végeredmény!

Galéria / 8 kép 8 tipp a színek és minták kombinálásához, hogy tökéletes legyen a szetted összhatása Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.