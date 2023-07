A színpadon szárnyalt, de a magánéletében egy félelemben élő meleg férfi volt! George Michael coming outjának igaz története

Világszerte július 5-én került fel a Netflix oldalára a Wham!-ről szóló dokumentumfilm, ami nagyon jól mutatja be az 1981-ben alakult popduó szépen kibontakozó sikerének állomásait, miközben kicsit mi is közelebb kerülünk azon titkokhoz, amikről George Michael sem feltétlen mesélt hosszú éveken át a sajtó munkatársainak.

Andrew Ridgeley és George Michael gyerekkoruk óta legjobb barátok voltak, és mivel nagyon egyezett az ízlésük mindenben, így valahogy adta magát a gondolat, hogy zenekart alapítsanak. Mindössze 18 évesek voltak, amikor belevágtak a dologba, és bár a kezdeti lendületet viszonylag visszafogott siker koronázta, 1982-ben bekerültek a Top of the Pops című műsorba és ez villámcsapásszerűen indította be a Wham! sikerszériáját. Tinilányok millió rajongtak értük először csak az Egyesült Királyságban, majd szépen lassan világszerte. A fiúk pedig élvezték a vágyott siker minden apró kis részletét, ám ahogy az lenni szokott, a vidámsággal töltött felszín mögött lapult egy olyan titok is, amiről a külvilág mit sem sejtett.

A dokumentumfilm képkockáiból szépen lassan rajzolódik ki annak a George Michaelnek az élete, aki a felszín alatt egy végtelenül szomorú, félelemben élő meleg férfi volt. Hogy megismerjük igazán őt, fontos az elejéről kezdeni!

Az InStyle magazin írása.