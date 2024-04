Többé már nem titok! Valkusz Milán lett az X-Faktor új mentora

Majka és Gáspár Laci neve után, most egy másik népszerű férfielőadó is elfoglalhatja a mentorszéket, aki nem más, mint Valkusz Milán. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb együttese, kétség kívül a Valmar, akik közül elsősorban Marics Peti kapott nagyobb figyelmet a tévés szereplései miatt.

Most azonban nagy változás áll be a duó életében, hiszen Milán egy minden eddiginél nagyobb lehetőséget kapott a csatornától azzal, hogy mentorként mutathatja meg mit tud. A hír igencsak megosztotta a nagyérdeműt, hiszen míg Majka és Gáspár Laci hosszú évek óta előadó és a műsorok terén is sok tapasztaltuk van, addig Milán még karrierje elején van.

Egyértelmű, hogy nem vagyok negyven pluszos művész, de sokrétű, intenzív tapasztalatot gyűjtöttem össze, legfőképpen a popszakma legmélyebb bugyraiban, a tűz kellős közepén, pont ott, ahova az összes versenyző szeretne eljutni. Én pedig szívesen adom majd át a tapasztalataimat.

A fiatal zenész azt is hozzátette, hogy tisztában van a kezdeti nehézségekkel, amikkel egy énekesnek szembe kell néznie, de ezért is igyekszik majd minden tudását átadni mentoráltjainak.

A rapper elmondta, hogy a versenyzőkben a tehetséget, a magabiztosságot, az egyediséget és az alázatot fogja keresni.

De vajon mi lehet az X-Faktor egykori nyerteseivel?

