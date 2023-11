„Ez egy bűnös hely, ez egy bűnös város.” – Ki ne tudná fejből a szállóigévé vált sorokat, de arra emlékeztek még, hogyan indul az első film története? Alex Brubeck (Szervét Tibor), az amerikai producer Magyarországra érkezik, hogy segítsen megvalósítani a reklámfilmeket rendező Tamás (Pindroch Csaba) álmát: egy valódi mozifilm, a Bűnös város elkészítését. Tamásnak barátnője, Eszter (Ónodi Eszter), bátyja, a dörzsölt üzletember, Ákos (Szabó Győző), és öccse, a bohém életművész, András (Hujber Ferenc) segítenek a producer elszórakoztatásában Budapesten, amely során szeretnék elérni, hogy Alex támogassa a filmet. A történetben feltűnik még Ákos barátnője, Timi (Oroszlán Szonja), aki énekes- és színésznőként próbál a világhírnévre szert tenni. A producer azt ígéri nekik, hogy a szükséges pénz felét biztosítja a filmhez, de a maradék hatvanmillió forintot Tamáséknak kell megszerezni.

A filmet talán azért is szerette meg a közönség, mert tele van a saját korára jellemző geggel, és a három testvér alakja igazi mesébe illő történet. A második és harmadik filmben tovább fokozódnak a bonyodalmak, és olyan szereplőkkel bővül a sztori, mint Bala (Csuja Imre) és az emberei (Thuróczy Szabolcs és Faragó András) vagy Bala lánya, Vivi, akit Tompos Kátya alakít.

Érdekességek a Valami Amerika trilógiával kapcsolatban

– A Valami Amerika első és utolsó részének bemutatása között 16 év telt el.

– Herendi Gábor már egy korábbi filmje, a Kincsem (2017) forgatása alatt a Valami Amerika 3 forgatókönyvén dolgozott.

– A harmadik részben az első két rész összes főszereplője visszatér, de új sztárokkal is bővül a lista, többek között Ganxsta Zolee, Nagy Ervin és Pokorny Lia is szerepet kapott az utolsó filmben.

– A történet első részét 592 ezren, a második részt 448 ezren, a harmadik részt pedig 371 ezren látták, mellyel a filmek több rekordot is megdöntöttek.

A Valami Amerika trilógia folytatásaként október közepén debütált az RTL+ új vígjátéksorozata szintén Valami Amerika néven, amelynek fókuszában újra egy testvértrió áll, akiket Ember Márk, Trill Beatrix és Király Dániel alakít. A bonyodalmak itt sem kerülik el a szereplőket, és a filmekben megszokottak szerint a zene, a kamerák és a reflektorfény is főszerepet kapnak a történet során. Azt, hogy a három testvér története hogyan kötődik a filmek sztorijához, nem áruljuk el, de olyan ikonikus szereplők is feltűnnek majd, mint Bala vagy Ákos és Timi karaktere. Azt pedig csak még érdekesebbé teszi a sorozatot, hogy a főcímdalát a három Puskás Aréna-koncertet meghirdető Azahriah énekli, aki szereplőként is feltűnik majd a sorozatban.

Ha kíváncsi vagy rá, hogy mi történt a főszereplőkkel a Valami Amerika-filmek óta, nézd végig a galériánkat!

