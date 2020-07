A 2001-ben bemutatott első rész, A Gyűrű Szövetsége óriási siker volt, akárcsak a második és a harmadik rész. A stáb három éven át dolgozott együtt, így nem okozott meglepetést, hogy többen nemcsak kollégákként, hanem barátokként búcsúztak egymástól a forgatások végén. Ezért sem volt nehéz összehozni őket egy közös projekt és online találkozó erejéig.

Josh Gad komikus-műsorvezetőnek talán minden eddiginél zseniálisabb videóchatjét sikerült összehoznia a 20 éves stábbal, akik között ott volt Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, , Viggo Mortensen, John Rhys-Davies, Sean Bean és maga Gandalf, Sir Ian McKellen.

A csapat újraegyesítése mellett más is közrejátszott abban, hogy az egykori szereplők igent mondtak az online interjúra, ugyanis közösen fogtak össze és gyűjtöttek adományt a No Kids Hungry nevű nonprofit szervezet számára, amely a karantén alatt és most is azon van, hogy a rászoruló gyerekek étkezését és ellátását biztosítsa.

A műsor alatt természetesen kulisszatitkok, tetoválások és közös élmények is szóba kerülnek, de ha ez nem lenne elég, olykor-olykor a film betétdalai is felcsendülnek. A komikus Youtube-sorozata egyébként olyan stábokat hozott össze, mint a Vissza a jövőbe! vagy a Csobbanás. Sőt, mi több a videó végén az is kiderül, hogy a következő részben a Szellemirtók csapata lesz a vendége.

