4 tipp a tudatos vásárláshoz: így spórolhatsz a legegyszerűbben

Néha úgy érzed, a pénz szinte kifolyik a kezeid közül, amikor vásárolni mész? Ne aggódj, egyáltalán nem te vagy az egyetlen, aki beleesik ebbe a hibába. Sőt! A kutatások szerint 40-80 százalékban impulzív, érzelmi alapon döntünk úgy, hogy beszerzünk valamit: a mentális jóllétünk, az önbecslésünk és a bolti környezet is hatással lehet arra, hogy miket pakolunk a kosarunkba. Időről időre persze nyugodtan meglephetjük magunkat egy új ruhával, egy finom kávéval vagy a kedvenc írónk új könyvével, ha rossz napunk van, hosszútávon azonban káros hatással lehet a pénzügyeinkre, ha nem vesszük fel a harcot az impulzívvásárlással. A jó hír az, hogy az üzletekben is könnyedén gyakorolhatod a mindfulnesst és néhány tipp követésével hamar tudatos vásárlóvá válhatsz!

Borítékokat elő!

Először is: Költségvetési tervre van szükséged! Az egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb megoldás a borítékmódszer, amivel gond nélkül kordában tarthatod a pénzügyeidet. Mindössze annyi a dolgod, hogy hónap elején összeírod azokat a tételeket, amelyekre költened kell majd: ilyen például a lakbér, a telefonszámla, az élelmiszer, a szórakozás, a váratlan kiadások vagy a megtakarításaid. Kapj elő pár borítékot, címkézd fel őket az előbb említett kategóriákkal és helyezz el mindegyikben annyi pénzt, amennyit ezekre szán(hat)sz. (Természetesen virtuálisan is elkülönítheted a rendelkezésedre álló összeget.) Ha kész vagy, csupán egy teendőd maradt: ragaszkodj a budget-hez!

Kell ez nekem?

Nem szeretnéd, ha a shoppingolásra szánt borítékod idő előtt kiürülne? Akkor soha ne indulj el a boltokba bevásárlólista nélkül! Ha otthon alaposan átgondolod, mi az, amire tényleg szükséged van, és kizárólag ezeket szerzed be az üzletekben, akkor véget vethetsz az impulzusvásárlásnak, bónuszképpen pedig a vásárlásra szánt időt is lecsökkentheted. Persze néha engedhetsz a csábításnak, és levehetsz a polcokról olyasvalamit is, amit nem írtál fel a listádra, de mielőtt ezt megtennéd, állj meg egy pillanatra, és gondold át, valóban megéri-e pénzt költened rá (Az Egy boltkóros naplója főhőséhez, Rebecca Bloomwoodhoz hasonlóan kérdezd meg magadtól: „Kell ez nekem?”), esetleg vesd be a következő tippet: Várj egy hetet, hogy meglásd, napokkal később is vágysz-e arra a termékre, amivel szemezni kezdtél.

Tartós ár, tudatos vásárló

Most pedig vizsgáld felül, hová is jársz vásárolni: tartós ár garanciával rendelkező üzletek esetében a spórolás mellett hosszútávon is tervezhetsz a kiadásaiddal, úgyhogy a budget-det sem kell folyamatosan újrakalkulálnod, inkább a megtakarításokra fókuszálhatsz. Az olyan saját márkás, környezetbarát termékcsaládok pedig nemcsak a pénztárcádat, hanem a bolygót is (meg)kímélik.

Pontról pontra

A tudatos vásárlók visszajárnak a kedvenc üzleteikbe: a törzsvásárlói programok tagjai például hónapról hónapra számtalan többszörös pontot érő kupont aktiválhatnak online kuponközpontokban vagy mobilalkalmazásokban, amelyekkel megsokszorozhatják a kártyájukon lévő pontokat. Amint összegyűjtöttél elegendő pontot kedvezményre válthatod őket.

