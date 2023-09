Tovább élhetek azok az emberek, akiknek jellemző ez a bőrére

Alapvetően az emberek hosszú és egészséges életre vágynak, hogy minél több időt tölthessenek a Földön a szeretteik körében. Épp ezért mindig is foglalkoztatta a kutatókat, hogy vajon kik azok a szerencsések, akikről elmondható, hogy száz évig is aktív életet élnek, azaz milyen tényezők befolyásolják az élettartamot. Dan Buettner az egyik leghíresebb Kék zóna-kutató, több könyvet is írt a témában, és a mai napig aktívan vizsgálja a már említett tényezőket. Most viszont még egy olyan dolog is felkerült a listára, amire valószínűleg ő sem gondolt!

Ha te is azok közé a tinik közé tartoztál, akik megküzdöttek az aknékkal, akkor jó hírünk van, a problémás bőrrel küzdő emberek ugyanis hosszabb életre számíthatnak. Egy 2016-ban végzett kutatás szerint azok, akiknek zsíros, aknéra hajlamos az arcbőre, nemcsak a bőre öregszik lassabban, de összességében a hosszabb életű emberek csoportjába tartoznak. De mégis hogy függ össze ez a két dolog?

A tanulmány a Journal of Investigative Dermatology nevű tudományos folyóiratban jelent meg, miután az orvosok az évek alatt megfigyelték, hogy a zsíros bőrre hajlamos embereknek az életkor előrehaladtával kevesebb ránca keletkezik, mint azoknak, akiknek száraz a bőre – de nem tudták, hogy miért van ez így. A kutatásban, amit londoni szakértők végeztek el, olyan bizonyítékokat mutattak be, amelyek arra utaltak, hogy azoknak az embereknek, akiknek aknés a bőrük, a kromoszómáik végén hosszabb a „védőkupak”, azaz a teloméra. Amikor ezek a telomérák elhalnak, a sejtek leépülnek, így következik be fokozatosan az öregedés. Azok viszont, akik aknés bőrrel küzdöttek, vastagabb és erősebb telomérákkal rendelkeznek, így a sejtjeik tovább képesek fennmaradni.

„Valószínűleg a hosszabb teloméra az a tényező, amely megmagyarázza a bőr korai öregedésével szembeni védelmet azoknál az egyéneknél, akik korábban aknétól szenvedtek” - fejtette ki Dr. Veronique Bataille, a tanulmány egyik szerzője.

