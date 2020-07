A leghasznosabb trükkök az aknés bőr ellen

Akne, vagyis mitesszer vagy pattanás: ezek akkor jönnek létre, amikor a bőrben lévő faggyúmirigyek kivezető nyílása eltömődik, majd emiatt gyulladás keletkezik. Számtalan oka lehet ezeknek a bőrproblémáknak, kezde a genetikától, a hormononális változásokon át a környezeti hatásokig, az étkezésig...

Tenni viszont kell ellene, nagyon is: a következő tippeket érdemes kipróbálnod!

Figyelj a cukorbeviteledre!

Már számtalan kutatás készült az egyes ételek és a pattanások súlyosságának kapcsolatáról: a magas glikémiás étrend hozzájárulhat a problémák kialakulásához. Az ok az, hogy a magas glikémiás indexű élelmiszerek gyorsan emészthetők, és jelentősen növelik a vércukorszintet, ami növeli a gyulladást és faggyútermelést válthat ki a testben. Nem azt mondjuk, hogy búcsúzz az édes élettől, de érdemes átgondoltabban összerakni az étrendedet, ha zavar a bőröd állapota.

Nézd meg, mit kensz magadra

Lehet, hogy jófajta piperéket, krémeket használsz, de a te bőrödnek mégsem azok a leghasznosabbak. Törekedj arra, hogy felmérd, mely szépítkezőszerektől lesz szebb a bőr: sokszor érdemes kerülni a komedogén hatású termékeket. Létezik ugyanis egy komedogenitási skála, ami főképp a bőrproblémások számára fontos: az erősen komedogén termék ugyanis gyakran okozhatnak problémás bőrt. Ez egy valószínűségi mutató: minden ember más, mindenkire másként hatnak a hozzávalók, de vannak kiemelt anyagok, például egyes növényi olajok, vagy a kókuszolaj is, amik ugyan csodásak a bőrnek, mégis okozhatnak az arra hajlamosaknál gyulladásokat.

Kötelező az esti sminklemosás, arctisztítás

Ha fent hagyod éjjelre a sminket, az eltömíti a pórusokat, plusz szennyezi a bőrt, ami hosszú távon gyulladásokhoz, mitesszerekhez vezet. 1-1 sminkben eltöltött éjszaka még nem tragédia, de túl gyakran ne forduljon elő! Érdemes reggel és este is az arctisztításra koncentrálni, ha igazán szép bőrt szeretnél!

Fontos a párnahuzatot rendszeresen kimosni

Bizony, nem feltétlenül csak akkor, amikor ágyneműt mosol. Minimum hetente egyszer érdemes lenne kimosni, de lehet gyakrabban is, valamilyen illatmentes szerrel. A párnahuzat ugyanis épp az arcnál van, megmaradnak rajta az elhalt bőrsejtek, a szennyeződések - semmi szükség rá, hogy ezek miatt legyen csúnya az arcbőröd.

Ne piszkáld!

Ezt reméljük, hogy mondani sem kell, mégis leírjuk, hátha annyira automatikusan csinálod, hogy sokszor nem is tudatosul benned a dolog. Akármennyire is ingerlő egy pattanás, egy seb az arcon, ne foglalkozz vele egész álló nap, ha nem szeretnéd, hogy elfertőződjön, és még rosszabb legyen a helyzet!

Csökkentsd a mindennapi stresszt!

Kutatások szerint az emberek 74 százaléka szenved a mindennapi stressztől, ami bizony hat a hormonrednszerre, így a bőrre is. Igenis fontos, hogy kevesebbet idegeskedj, már csak a bőröd miatt is: ha kell, jógázz, meditálj - ezek csodásan csökkentik a stresszt, és a az alakodra, az elmédre is pozitívan hatnak!

