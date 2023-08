Tóth Gabi már saját otthonában sincs biztonságban: a rendőrséghez fordult

Már önmagában a bejelentésre sem számított senki, hiszen kívülről tökéletesnek tűnt az életük. Úgy tűnt, boldogságban és harmóniában nevelik kislányukat, sőt nemrég még új, közös álomotthonukba is beköltöztek.

gyakran nyilatkozott arról, hogy mennyire fontos számára a családja és milyen hálás, hogy Krausz Gáborral mindenben támogatják egymást. Az ő esetük is tökéletes példa arra, hogy sosem tudhatjuk, mi zajlik igazából a színfalak mögött és milyen mások élete ott, ahol senki sem látja.

Krausz Gábor nyilatkozata azonnal beindította a pletykákat, hiszen egy kis utalást rejtett el a szövegben, amiből arra lehetett következtetni, hogy a szakításban egy harmadik fél keze is benne van. Nem is kellett sok idő és kiderült, hogy ez a harmadik fél a Fricska Táncegyüttes egyik táncosa, akivel közelebbi kapcsolatba került.

Azóta már több helyen is elcsípték őket együtt a paparazzik, úgy tűnik, nem is szeretnék titkolni a kapcsolatukat. Ha lehet hinni a híreszteléseknek, azóta elvileg Gabi és újdonsült párja, Papp Máté Bence már együtt is nyaraltak Horvátországban, Krausz Gábor pedig elköltözött szentendrei otthonukból és magával vitte a kis Hannarózát is.

Ami viszont teljesen biztos, hogy a médiafigyelem, ami jelenleg ra szegeződik, viszonylag ritka Magyarországon. A paparazzikultúra országunkban nem olyan kifejlett, mint például Amerikában, ahol egyáltalán nem szokatlan, hogy a hírességeket üldözik a fotósok. Gabival viszont ez most hazánkban is megtörtént. Bármerre megy, lesifotók készítenek róla felvételeket, most pedig olyan paparazzi is akadt, aki tényleg mindent megtett azért, hogy intim fotókat készítsen az énekesnő magánéletéről. Mondanunk sem kell, hogy ez a hozzáállás semmilyen szinten nem tolerálható, még akkor sem, ha egy ismert ember mozgalmas életéről beszélünk.

A magánélethez való jog t is ugyanúgy megilleti, ahogy bárki más, ezért elfogadhatatlan hogy bárki úgy gondolja, felmászhat az otthona kerítésére, hogy fotókat készítsen róla.

Augusztus 22-én altatni szerette volna a kislányát szentendrei otthonában, amikor arra lett figyelmes, a szomszédja egy lesifotóssal veszekszik. A fotós állítólag a kerítésére is felmászott, ami miatt az énekesnő okkal érezhette, megsértették az intim szféráját. állítólag már akkor jelezte, hogy feljelentést tesz.

Az ügyvédek szerint bizonyítottság esetében akár három év börtönt is kiszabhatnak az elkövetőre.

