Tóth Gabi most először beszélt az elmúlt időszak megpróbáltatásairól - úgy érzi, óriási veszteség érte

Az már nyílt titok, hogy Tóth Gabi a Fricska Táncegyüttes ifjú tagjával keveredett viszonyba, amíg a sztárséf támogatta erdélyi turnéjában és otthon nevelte közös lányukat, Hannarózát. Nem is volt meglepő, hogy egy emberként állt mindenki Krausz Gábor mellé, aki a kezdeti sokk után emel fővel igyekezett viselni a számtalan cikket, érdeklődést és az emberek pletykálkodását.

Ezt bizonyítja az is, hogy kislányával elköltözött a közös szentenderi házból, és az idei Dancing with the Stars egyik kedvenc versenyzője lett. Gabi – bár a Sztárban Sztár műsor zsűrije – eddig nagyokat hallgatott. Azt egy ideje már tudni, hogy új dallal rukkol majd elő, de most egy posztban is leírta érzéseit.

Hetem??

Hónapok…

Nem panaszkodom!

Mert erősebbé tett minden megpróbáltatás…

Míg sokan azt hitték, hogy Gáborral kapcsolatban kezdi sorait, gyorsan kiderült, hogy szeretett örökbefogadott kutyájáról van szó, aki már az örök vadászmezőkön szaladgál. Gabi láncról mentette az ennivaló négylábút, aki 2010 óta volt igaz társa. Posztjában azonban fel lehetett fedezni néhány rejtett jelzést, amelyek nagy valószínűséggel az életében történt változásokra is reflektálnak:

Miközben néztük egymást megfogadtam, hogy nem fogok többet sírni bánatomban…

Csak örömömben, vagy a szeretettől , vagy meghatottságomban hullajtok könnyeket mostantól…

A követői között rengetegen voltak, akik együttérzésüket fejezték ki és, akiknek a szemében nagyot nőtt az énekesnő ezzel a posztjával.

Hirdetés

