Tóth Gabi már le sem tagadhatja! Ez változott meg nagyon az arcán

A család és az értékek megbecsülését hangoztató Gabi most sokak szemében lett hiteltelen. Emiatt pedig még a rajongói közül is sokan pártoltak el mellőle. Válásának bejelentése után hol csitultak, hol felerősödtek a kedélyek a neve körül, de az biztos, hogy most valóban sokban fog változni az élete, amelyet egy korábbi Instagram-sztoriban ő maga is nagyon vár.

Új párja mellett azonban úgy döntött a külsején is változtatni szeretne. Legalábbis legfrissebb posztja arra enged következtetni, hogy ő sem veti meg az esztétikai kezeléseket. Az énekesnő bár alapból is szereti hangsúlyosan sminkelni magát, nem lehet nem észre venni, hogy jóval teltebbek az ajkai, amelyet nemcsak a kontúrozás és a rúzs választása tett azzá.



A celeb egyébként nem titkolta annak idején, hogy melleit is átszabatta, így ez csak erősíteni tudja azt a feltételezést, hogy Gabi is nyitott néhány kezelésre, amelyek számára szebbé vagy dekoratívabbá teszik a külsejét. A nyári időszak valószínű sok szempontból volt nehéz Gabinak, amiről nemcsak a munkával, hanem a magára fordított idővel is igyekszik kicsit elvonni a figyelmét.



