Tóth Gabi könnyeivel küszködve nyilatkozta: „Bármit teszünk az életünkben, nem bánthatunk másokat”

A Sztárban sztár leszek! legújabb adásában Nagy Alexának Billie Eilish-t kellett utánoznia, amit tökéletesen meg is oldott és nemcsak a zsűri adott 30 pontot a produkciójára, de a nézők is őt juttatták tovább elsőként a következő adásba. Alexa a James Bond-film egyik betétdalát, a No Time To Die című számot énekelte el, ami akkora hatást gyakorolt a zsűrire, hogy nehezen találták a szavakat.

Mindenkit lehengerelt előadásával, pedig egyenesen könnyekig hatódott, majd elárulta, hogy annyira felzaklatta most ez őt, hogy nehezen tud megszólalni:

„Engem nagyon sokat bántottak mostanában, aminek...” - szakadt félbe Tóth Gabi mondanivalója, majd Köllő Babett felé fordult, hogy inkább folytassa ő a beszédet.

Aztán összeszedte magát és elmondta:

„Nagyon egyedül éreztem magam sokszor, és azt gondolom, bármit teszünk az életünkben, nem bánthatunk másokat, téged se bánthatnak, de amíg van ilyen eszköz a kezedben, a zene, ahogy nekünk is, vagy a tánc, addig bármilyen bánást kapunk az életben, mindig kiénekelhetjük magunkból. Most nem érzem egyedül magam a világban, és ezt nagyon köszönöm neked.”

egyébként a ruhájával is üzenni szeretett volna: „Hippolüté a ruha neve. Az üzenete, hogy vállaljuk fel önmagunkat és merjünk kilépni a konvencionális normák árnyékából, hisz jogunk van olyan alapvető értékekhez, mint az élet, szabadság, boldogság” - írja az Instagramján.

Az énekesnő óriási változáson ment keresztül, mióta megismerte az ország:

