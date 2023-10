Mintha Liza Minellit látnánk: Tóth Gabi extrém miniruhába bújt

Annak ellenére, hogy sokáig egyáltalán nem volt biztos, hogy képes lesz-e részt venni a Sztárban sztár leszek! negyedik élő show-jában, végül az énekesnőtől mindenki álla leesett.

t múlt héten még súlyos mandulagyulladással kezelték és TV2 munkatársai sem voltak biztosak benne, hogy az énekesnő állapota javul-e annyit, hogy képes legyen részt venni a műsor negyedik adásában. Végül azonban mindenki legnagyobb meglepetésére összeszedte magát és néhány nappal azután, hogy ledöntötte a betegség, mint a hamvaiból feltámadt főnix, ragyogott a műsorban.

most is egy extrém szettet választott

A ruha neve Francine, amit Liza Minnelli a New York, New York filmbeni karakteréről Francine Evans-ról kapott. A ruhát az 1940- es és 1950-es évek musical előadások hangulata inspirálta, Gabi pedig azt is megosztotta, hogy milyen komoly üzenetet hordoz ez a szett.

Merjünk nagyot álmodni, mégha ez az álom megvalósíthatatlannak is tűnik a körülményeinkhez képest. Ne befolyásoljon minket semmilyen külső tényező, higgyünk magunkban és tartsunk ki a céljaink mellett a végsőkig, Ez végül meghozza a várt sikert és az olykor fájdalmasnak tűnő, rögös út értelmet nyer.❤️‍🔥💪🏼📸 - írta Tóth Gabi

Szerintünk nem véletlen, hogy ezt a ruhát választotta, hiszen ha jobban megnézzük, van is hasonlóság Liza Minelli és között!

Szerinted is hasonlít és Liza Minelli?

stílusevolúciója őrületes:

