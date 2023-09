Tóth Gabi a könnyeivel küszködik a róla készült legújabb felvételen

Elindult végre a sokak által várva várt Sztárban sztár leszek! legújabb évada, és már az első adás is tartogatott különleges, vicces és megható pillanatokat. Rengetegen jelentkeztek, hogy megmérettessék magukat és eldőljön, ki az, aki a legjobban tudja utánozni a legnagyobb sztárokat. Van persze olyan is, aki fogadásból érkezik vagy épp azért, hogy ő maga is jól szórakozzon és életében egyszer a színpadra állhasson.

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy óriási tehetséggel megáldott embereket lássunk, közülük pedig kiemelkedik Jamrich Mihály. A férfi elmesélte, hogy szülei helyett nagyszülei nevelték fel, akik közül már csak nagymamája él. A büszke nagymama a show-ba is elkísérte Mihályt, aki zseniális produkciót nyújtott. A You Raise Me Up című számot énekelte el, amitől mindenkinek könnybe lábadt a szeme.

„A jó Isten azoknak ad nehéz küldetéseket, akiket méltónak talál rá. És ahhoz mindenféle eszközt odaad, hogy mi ezt túléljük, megéljük és kibírjuk” - mondta Tóth Gabi elöljáróban a férfi történetét hallgatva.

Mihály produkciója után állva tapsolt a közönség, a zsűri is, sőt Majka meg is ölelte a jelentkezőt. nem bírta visszatartani a könnyeit, majd ezzel folytatta:

„Egy angyal vagy. Azt érzem, hogy megtisztítod az emberek lelkét, hogy képes vagy kapcsolódni olyan erőkkel, meg olyan tisztaságokkal, amire nagyon kevesen képesek. Tudom, hogy szentimentálisnak hangzik, de én ezt láttam.”

A zsűri értékelését ide kattintva nézheted meg, a produkciót pedig itt láthatod.

egyébként elképesztően sokat változott az elmúlt évek alatt:

