Tóth Andi végre túllépett Marics Petin - Ilyen jól áll neki a szingliség

Mindenki reménykedett benne, hogy a két sztár egymás mellett végre révbe ér és remekül ki fogják egészíteni egymást, ám a sok féltékenység és a munka végül azt eredményezte, hogy egyre távolabb kerültek egymástól. Az első hetekben mindenki azt találgatta, vajon újra összejönnek-e, esetleg Andit megviselte-e a szakítás, de a jelek szerint akárcsak a Valmar énekese, Tóth Andi is a továbblépés mellett döntött.

Az énekesnő elsősorban gyönyörű kutyusával, Bailey-vel tölti az idejét, illetve legfrissebb képe alapján a sport is fontos részét képezi a mindennapjainak. Andi többször is posztolt arról, hogy újra bokszolni kezdett, ami az ő genetikájával már pár alkalom is meglátszik az alakján.

A csodás hangú sztár hasa nem egyszerűen tónusos és feszes, hanem kockás is. Nem meglepő, hogy sokan tartják hazánk egyik legszebb énekesnőjének. Andi tehát a nyugalom mellett az aktív pihenésnek is köszönheti, hogy egyre jobban van és már nyomát sem látni rajta a szakítással járó fájdalmaknak. Reméljük, ha nem is mostanában, de hamarosan ismét megtalálja azt, aki boldoggá teszi.

