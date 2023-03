Megtaláltuk Tóth Andi hasonmását: egy külföldi táncos a kiköpött mása

Tóth Andit most több produkcióban is láthatjuk a televízióban. Hétvégente a Sztárban sztár zsűritagjaként pontozza a versenyzők előadásait, hétköznaponként pedig a Hazatalálsz című sorozatban alakítja Orsi karakterét.

Így aztán egyáltalán nem csoda, hogy szinte már csukott szemmel is le tudnánk rajzolni Tóth Andi arcát. Andi az utóbbi években rengeteget változott, hiszen felnőtté vált, arca is kontúrosabb lett. 14 évesen ismerte meg az ország, és teljesen természetes, hogy az utóbbi 10 évben megváltozott a stílusa és a kinézete is.

Mi viszont most belebotlottunk Tóth Andi külföldi hasonmásába a TikTok-on, akinek egyetlen videóját 1,6 millióan néztek meg.

Andrea a közösségi oldalai szerint táncosként, légtornászként dolgozik a külsőségeken túl pedig vagány stílusa is egyezik Andiéval!

Ugye nem csak szerintünk hasonlít nagyon?

