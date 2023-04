Tóth Andi féltékennyé akarja tenni Marics Petit? A rajongók szerint igen

Ezt követően több Sztárban Sztár adást is le kellet forgatniuk, ami elsősorban Andinak volt nehéz, ám a műsor végével mindenki azt gondolta, hogy nemcsak a Valmar énekesének, hanem a szépséges sztárnak is könnyebb lesz majd továbblépés. Andi az elmúlt napokban szemmel láthatóan igyekezett csak magával és Bailey nevű kutyusával törődni, de tegnap ismét tett egy igencsak megdöbbentő lépést.

Egy olyan videót osztott meg - egyik rajongói oldaláról - egykori táncpartneréről, Andrei Mangráról, akivel a Dancing with the Stars műsorában alkottak „egy párt”. Akkor szinte mindenki azt hitte, hogy több van köztök puszta barátságnál, hiszen nemcsak a műsorban, hanem a próbákon is izzott köztük a levegő. Végül mégsem igazolódtak be azok a teóriák, miszerint szerelmesek lennének egymásba. Ám érdekes módon olyan, mintha most mégis ezzel akarná felkelteni volt párja, Marics Peti figyelmét, hiszen a videóban olyan pillanatok lettek összevágva, amelyek rendkívül jól szemléltetik Andi és Andrei különleges kapcsolatát.

Hogy pontosan, miért rakta ki ezeket az énekesnő, nem tudni, de egy-két kommentelő szerint így szeretne egy kis borsot törni a zenész orra alá, mivel állítólag Andi féltékenysége miatt futott zátonyra a kapcsolatuk.

Ti mit gondoltok a videót megnézve?

