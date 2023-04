Tóth Andi elárulta, milyen érzés volt exe mellett ülni az élő show-ban

Tóth Andi magánéletéről rengeteg pletykát hallhattunk az utóbbi időben, éppen ezért nem is vettük komolyan, amikor az a hír járta, hogy Tóth Andi és Marics Peti szakítottak.

Tóth Andi viszont gyorsan pontot tett a találgatások végére, egyáltalán nem akarta, hogy még nagyobb médiavisszhangot kapjanak a történések, ezért Instagram-sztoriban mondta el, hogy igen, szakítottak Petivel. Azt is kifejtette, hogy ő volt az, aki így döntött, hiába állítják mások az ellenkezőjét.

Annyit szeretnék azért elmondani, hogy aki szakított, az én voltam. [...] Én nem szeretnék sza*t dobálni, én is tudnék sza*t dobálni... - mondta Andi a videóban

Marics Peti azóta sem nyilatkozott a szakítással kapcsolatban, a napok előrehaladtával pedig Andi is úgy érezte, inkább a munkájára összpontosít. Többször hangoztatta, hogy zsűritagként csak az számít számára, hogy releváns kritikát tudjon megfogalmazni a műsorban és segítse a versenyzők munkáját, mindenféle személyeskedést abszolút félre tudott tenni és profi módjára kezelte a helyzetet. Húsvétvasárnap Tóth Andi utolsó albuma is megjelent, amely a Lépek címet viseli. Ehhez kapcsolódó Instagram-bejegyzésében azt írta:

Kint az album! Köszönöm az elmúlt 10 évet. This is goodbye.

A Sztárban sztár nyolcadik adásában azonban Andi stílusosan megjegyezte, mi a véleménye arról, hogy exe mellett kell ülnie az adások során. Till Attila a műsor elején arról kérdezte a zsűritagokat, hogy vajon milyen érzés lehet a versenyzőknek ott lenni a fináléban. Tóth Andi erre csak annyit mondott, hogy egyikük mellett sem ül az exe....Persze a csipkelődő beszóláson mindenki nevetett, érezni lehetett, hogy minden viccnek a fele igaz és Andi számára érthető módon valóban kellemetlen a helyzet.

Tilla arra is visszautalt, hogy Andi számára valamiért a Sztárban sztár műsorai a szakítással járnak kéz a kézben, ugyanis anno, amikor Tóth Andi versenyzőként állt a Sztárban sztár színpadán akkori szerelmével, Szabó Ádámmal is szakítottak. Andi és Ádám között dőlt el ki nyeri a Sztárban sztárt 2020-ban, amikor ők már nem alkottak egy párt, így az is lehet, hogy Andi nem is Marics Petire, hanem a korábbi szituációra utalt. Bárhogy is volt, mi imádjuk, hogy Andi poénosan tudja kezelni a helyzetet!

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Ezek voltak Tóth Andi szettjei hétről hétre a Sztárban sztár című műsorban Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria