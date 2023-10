„Jól érzem magam. Ez elmondható rólad is?" Tóth Andi komoly témában fejtette ki a véleményét

Sőt, úgy tudja megfogalmazni a bennünk is sokszor ott motoszkáló gondolatokat, ahogy senki más. Az egyik legnépszerűbb hazai sztárként hideget és meleget is kap az emberektől, a média pedig nem egyszer szedte ízekre akár az alakja, akár a stílusa miatt. Ő azonban sosem hajtott fejet mások véleményének. Nem hiába lett a fiatalok egyik legnagyobb példaképe, ezt pedig legutóbbi posztjával is megerősítette bennünk.

A szépség a tökéletesség ellentéte. Az önbizalom, a magabiztosság és a kisugárzás. Sosem tudtam mit kezdeni azzal, ha valaki nem tart szépnek. Most legyek szomorú? Mondjuk azzal sem, ha valaki annak tart. Annyiszor elmondtam már, a szépség relatív. Tele a média azzal, hogy ki hogy néz ki. Hízott, fogyott, átesett valamilyen műtéten, milyen színű lett a haja. Aztán többszázan erről beszélnek. Na ez szomorú. Tényleg nehéz önbizalommal rendelkezni egy olyan világban, ahol tolják bele az arcodba a TÖKÉLETESSÉGET. Ami nem is létezik. És ha kilógsz belőle, nem vagy elég jó. Sosem követtem semmilyen trendet. Jól érzem magam. Ez elmondható rólad is?

A közösségi oldalak egyébként sokunk életének szerves részei lettek az elmúlt egy évtizedben, ugyanakkor a sok jó dolog mellett, amit adott, sok szempontból lett toxikus és veszélyes is. Erről a szép énekesnő is leírta mit gondol. Pontosabban arról, hogyan tud hatni másokra a tökéletesség hajszolása, amit a média és a rosszindulatú emberek erőltetnek ránk.

Hisz abban, hogy a szépség relatív és nem szabad másoknak megfelelni. Andi úgy érzi ideje nem foglalkozni másokkal és azzal, hogy a világ által kitalált ideáloknak tegyünk eleget.

