Tóth Andi a 2014-es X-Faktorban tűnt fel, még szárnyait bontogató tinilányként, és fiatal kora ellenére meg is nyerte az évadot.

Mindössze 14 éves volt, amikor a nyakába szakadt a siker és a felelősség súlya és sajnos a szakma is azonnal felnőttként kezelte, pedig még csak egy gyerek volt. Tóth Andi ma már több interjúban is őszintén beszélt arról, milyen nehézségeken van túl, de úgy érzi, most végre boldogabb, mint valaha.

A boldogsághoz vezető út nem volt rövid az énekesnő számára, és az sem tette könnyebbé, hogy időről időre különböző, valótlan pletykákhoz kellett jó képet vágnia. Ha pedig nem tette, még jobban kikezdték a rosszindulatú emberek.

Az évek során többek között azzal is megvádolták, hogy számos plasztikai műtéten esett át, mivel az arca teljesen megváltozott. Egy plasztikai sebész most videóban elemezte Andi átalakulását, és szakmai szemmel elmondta, mi, miért változott meg az arcán. Valóban látványos az átalakulás, de nem a plasztikai műtétek, szépészeti beavatkozások miatt.

A szakember videóját egyébként Andi is megosztotta, aki nagyon köszöni, hogy végre valaki kimondta ezeket a dolgokat helyette!

Mutatjuk, hogyan változott Tóth Andi az évek során:

Galéria / 7 kép Őrületes, milyen sokat változott 7 év alatt Tóth Andi Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Tóth Andi a Sztárban sztár zsűrijeként is tündökölt, minden héten elképesztő szettekben láthattuk:

Galéria / 6 kép Ezek voltak Tóth Andi szettjei hétről hétre a Sztárban sztár című műsorban Megnézem a galériát