Tom Cruise megdöbbentően fest: a rajongók nem ismerik fel a színészt az új külseje miatt

a 80-as évektől kezdve az egyik legsikeresebb színész Hollywoodban, és még most 61 évesen sem lehet megállítani. A karrierje ugyanis egy kicsit sem állt le az elmúlt 40 (!!!) évben, ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy még a minap is egy forgatásra sietett, ráadásul nem is akármilyen filmnek a forgatására!



ugyanis javában dolgozik a Mission Impossible – Leszámolás – Második rész című filmjén, ami a Mission Impossible franchise nyolcadik alkotása lesz, és amivel a színész ismét bebizonyíthatja, hogy még mindig ugyanolyan fitt és rettenthetetlen, mint az 1996-os első Mission Impossible-film premierjén.



A legújabb képek alapján pedig az is egyértelmű, hogy Tom nem fél kockáztatni – már ami a külsejét illeti -, és képes bevállalni vadiúj dolgokat a hajával kapcsolatban:

A felvételeken ugyanis frizurája feltűnően világosabb lett, sok-sok melírcsíkkal megbolondítva, aminek köszönhetően sok rajongó nem ismerte fel elsőre a színészt az X (régebben Twitter) nevű platformon:



„Tök jól néz ki 61 évesen, de hirtelen meg sem ismertem... Kicsit sok lett a melír szerintem.”



„Bármilyen lehet a haja, akkor is jól fog kinézni, de azért furcsa, hogy pont az új Mission Impossible filmre festette be ennyire világosra a haját!”



„Nagyon szeretem Tomot, de ezeket az új képeket többször is meg kellett néznem, mert egyáltalán nem ismertem őt fel!”

