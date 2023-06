Tom Cruise 20 évet fiatalodott - Mindenki a kisimult arcáról és új frizurájáról beszél

A 60 éves színész legutóbb a londoni Soho Square Dolbyban mutatta meg magát, méghozzá jókedvűen és mosolyogva, ugyanis végre először került bemutatásra egy különleges vetítés keretein belül a világhírű filmsorozat újabb része. A nem mindennapi eseményre Hayley Atwell színésznő is vele tartott, aki szintén látható lesz az alkotásban.

Bár az akció franchise-ban Ethan Huntot alakítja, Tom stílusát most is inkább a Top Gun karaktere inspirálta, hiszen pilóta napszemüvegben, fekete pólóban és farmerben volt. Ám mindenki az akciósztár fiatalos arcáról és dús hajkoronájáról beszélt.

Többször szárnyra keltek olyan pletykák, hogy Tom egyre gyakrabban veti alá magát szépítő kezeléseknek. Többek között egy kis botoxkúrát, arcfeltöltéseket és aranyszálakat is alkalmaztak már nála, hogy a lehető legtökéletesebben fessen a vörös szőnyegen és a filmjeiben is. Ezt ugyan sosem vallotta be, de a rajongók és a kollégái szerint is remekül megtalálta az arany középutat.

A Dead Reckoning Part One régóta készül, mivel a gyártása a 2020-as COVID-19 világjárvány miatt többször is leállt. Egymás után forgatták a közvetlen folytatásával, a Dead Reckoning Part Two-val.

Eredetileg a két film lesz a franchise utolsó két fejezete, amiről több cikk is beszámolt, köztük a Screen Rant is. Arra viszont még senki sem kapott választ, hogy Tom is abbahagyja-e a filmezést. Bárhogyan is, az biztos, hogy a sztár újabb aranykorát éli, amiben nemcsak tehetsége, de a 20 éveseket megszégyenítő külseje is nagyban segíti.

