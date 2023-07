Connor Cruise ritkán mutatkozik nyilvánosan, mert nem igazán szereti az apja körüli felhajtást, ugyanakkor már jó ideje nem látták egymást Tommal, így a 28 éves szintén színész fiú csatlakozott híres édesapjához.

A 61 éves Cruise jelenleg New Yorkban tartózkodik, ahol közösen is megnézték a filmet. Connor nagyra tartja a színész munkásságát és két lányával ellentétben neki nagyon jó kapcsolata van vele.

Connort még Nicole Kidmannel fogadták örökbe Bella nevű nővérével együtt. A válás után hol itt, hol ott éltek, végül mindketten inkább felé húztak, annak ellenére, hogy Kidmanhez hasonlóan az akciósztárnak is lett saját gyermeke Katie Holmes-tól.

Apa és fia ugyan külön érkeztek, Connort Tom nővére kíséretében kapták le, így már azt is tudni, hogy nemcsak a színésszel, hanem annak családjával is szoros maradt a viszonya a fiúnak annak ellenére, hogy máig azt pletykálják, Tommal megszakította a kapcsolatot. Hát, most kiderült, hogy ez egy alaptalan pletyka.

Connor egyébként a Vörös hajnal és a Hét élet című filmekben volt látható. Szabadidejében pedig szeret a barátaival lenni és a horgászat is nagy szenvedélye.

tudtad? volt néhány furcsa egybeesés tom cruise házasságaiban:

Galéria / 5 kép Különös egybeesések Tom Cruise 3 házassága kapcsán Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha még többet olvasnál a színészről!

Galéria / 9 kép Tom Cruise, aki mindenhez (is) ért, de a teljesítménye alapján még az is lehet, hogy ő egy UFO Megnézem a galériát