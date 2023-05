Titokban videóra vették őket: az egész világ meghatódott azon, amit Vilmos mondott Saroltának

A brit királyi családról mindenkinek megvan a véleménye, hiszen rengetegen szeretik őket és követik az életüket, de vannak páran, akiknek már elegük van abból, hogy még a csapból is ők folynak. Persze ezzel mi egyáltalán nem értünk egyet, szerintünk ugyanis a királyi családból soha nem elég, erre pedig a következő történet a legjobb példa.



Hiszen a sok dráma és botrány mellett – amelyeknek a legnagyobb százalékát Meghan és Harry szolgáltatja – van, hogy elfelejtjük, milyen szívet melengető dolgok történnek Katalinékkal.

Két héttel ezelőtt ugyanis, III. Károly király megkoronázási ünnepsorozatán Katalin és Vilmos magukkal vitték Györgyöt, Saroltát és Lajost a The Big Help Out elnevezésű rendezvényre, hogy önkéntes munkára buzdítsák az Egyesült Királyság lakosságát. Ennyi idő után viszont csak most került elő egy videó, ami mellett nem lehet csak úgy elmenni...



A videót ugyanis egy rajongó vette fel, és milyen jól tette, hiszen az egyik legédesebb párbeszédnek lehetünk így fültanúi!

A felvételen Sarolta odamegy édesapjához, Vilmoshoz, és megkérdezi tőle, hogy befestheti-e a kezét, amire Vilmos ezt válaszolta:



„Igen, hercegnőm!”



Az emberek persze azonnal elárasztották a videót kommentekkel, mi most ezekből csemegéztünk:



„A legtöbb apa hercegnőnek hívja a kislányát, azzal a különbséggel, hogy Sarolta egy igazi hercegnő.”



„Na jó, ez most könnyeket csalt a szemembe! Mennyire aranyos, hogy Vilmos hercegnőnek szólítja Saroltát?”



„Egyszerre vicces és megható, hogy Vilmos hercegnőnek hívja a gyönyörű kislányát, aki TÉNYLEG hercegnő!”



Az biztos, hogy Katalinék igazi mintacsaládként élik az életüket, a szeretet és az összetartás pedig csak úgy árad belőlük!

Olvasnál még Katalin hercegnéről? Akkor katt a galériára!

Galéria / 7 kép 7 trükk, amit Katalin hercegné gyakran bevet, hogy jobban ragyogjon, mint a hollywoodi sztárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Persze bőven volt már rá példa, hogy Vilmos és Sarolta szívmelengető pillanatokat okoztak a világnak, ha kíváncsi vagy rájuk, akkor katt ide:

Galéria / 10 kép Kiakad a cukiságmérő: 10 közös fotó Vilmos hercegről és Sarolta hercegnőről Megnézem a galériát