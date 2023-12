4 tipp, hogy a karácsonyi ajándékod biztosan sikert arasson

Bár a december kétségtelenül az év legcsodálatosabb időszaka, a karácsonyi készülődés azért sokak számára stresszforrás lehet, hiszen mindannyian meg akarjuk találni a tökéletes ajándékot a szeretteinknek – és ez nem feltétlenül egyszerű küldetés. Ha megkérdezzük a barátainkat és a rokonainkat, mire vágynak, a legtöbben azonnal azt válaszolják, nincs szükségük semmire és rájuk „igazán nem kell költeni”, amennyiben viszont listát írnak a kívánságaikról, odalesz a meglepetés varázsa, és személytelennek érezhetjük a csomagunkat. Éppen ezért összeírtunk neked pár tanácsot, ami a segítségedre válhat az ajándékok kiválasztásakor, sőt, ha betartod őket, kifejezetten jól fogsz szórakozni a beszerzésük közben!

Add meg a módját!

A legjobb barátnőd elárulta neked, melyik könyvnek örülne a legjobban karácsonykor, amit meg is vettél neki, de szeretnéd, hogy az ajándékod mégiscsak meglepetésképpen érhesse őt? Akkor felejtkezz el arról, hogy egyszerűen csak a kezébe adod az ünnepekkor: Rejtsd el valahová, és szervezz kincsvadászatot a BFF-ednek! Csempéssz bele nyomravezető üzeneteket a táskájába, esetleg küldj neki nap mint nap újabb üzeneteket, amelyek egyre közelebb vezetik őt a csomagjához, így igazi élménnyé válhat számára az ajándékbontás.

Elő a listákkal!

Kapj elő egy füzetet vagy nyiss meg egy új jegyzetet a telefonodon és írj listát mindarról, amiről tudod, hogy érdekli azt, akit meg akarsz lepni. de sorold fel a kedvenc dolgait is. Például, tudod, hogy melyik bandákat hallgatta egész évben a párod? Csekkold, fellépnek-e a közeletekben és ha igen, szerezd be előre a jegyeket a koncertre: a közösen töltött minőségi idő az egyik legszebb ajándék, amit adhatsz valakinek. A nővéred imád sütni? Keress neki egy tanfolyamot a neten, ahol megtanulhat például macaroont készíteni. Anyukád sokszor újraolvasott egy szépirodalmi regényt? Nézd meg, csináltak-e belőle színdarabot és vidd el őt az előadásra! (Akár stalkolhatsz is egy kicsit a szeretteid után, a netes előzményekből például kiderítheted, milyen termékekkel szemezgetett a pasid a kedvenc webshopján. Na persze ne válj Joe Goldberggé a You-ból!)

Segíteni jó!

Tudod jól, hogy az egyik barátnődnek az állatvédelem a szívügye? Akkor adományozz a nevében egy menhelynek! Hidd el, ezerszer jobban értékeli majd ezt a gesztust, mint bármilyen más ajándékot. De küldhetsz neki képeslapot is, amin megígéred, az ünnepek után felkeresel vele egy jótékonysági szervezetet, hogy önkéntesként segíthessétek a munkájukat – például azzal, hogy megsétáltatjátok a gazdikereső kutyusokat.

Énidőből sosem elég!

Hiába írtál listát arról, mit szeretnek a barátaid és a rokonaid, továbbra is tanácstalan vagy az ajándékokat illetően? Lepd meg őket egy kis énidővel, mert az év végén mindenkire ráfér a kényeztetés. A Ziaja Kasmír ajándékcsomag például olyasmit tartalmaz, amelyeket kifejezetten édesanyáknak ajánlanak, az ebben található hidratáló, regeneráló hatású termékek olyan nőknek készülnek, akik fontosnak tartják a bőrápolást. Az Olívaolajos ajándékcsomagnak a barátnőid garantáltan örülni fognak, különösen akkor, ha száraz bőrrel küzdenek. A MEN Herbal ajándékcsomag azoknak férfiaknak szól, akik egyszerűsített bőrápolási rutint keresnek, és vonzó kozmetikai termékeket szeretnének használni, míg az édes illatú és különleges textúrájú termékeket tartalmazó Csokoládé fúzió ajándékcsomag kifejezetten fiatalabb korosztálynak lehet ideális választás.

Mutatjuk is, mit találhatsz pontosan a Ziaja csomagjaiban!

