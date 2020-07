Részeges thai tészta Chrissy Teigen anyukája módra

Chrissy Teigen már jó ideje rendre közzéteszi kedvenc receptjeit – és időnként az anyukáját is segítségül hívja gyerekkora legfontosabb comfort foodjainak elkészítéséhez. Most a híres pad kee mao, azaz a részeges tészta került sorra, amelyet Pepper, vagyis Chrissy édesanyja szerint azért hívnak így, mert „olyan csípős, hogy még egy részeg ember is kiérzi belőle az ízeket”, bár gyorsan hozzáteszi: fogalma sincs, hogy ez igaz-e.

Akárhogy is, ezt az egyszerű tésztaételt érdemes kipróbálni: csak úgy tocsog a csilis szószban. Persze ha nem szereted a csípőset, akkor visszavehetsz belőle.

forrás: flickr