Meghan Markle és Harry herceg nagyon ritkán áll kamera elé, mióta a tengerentúlra költözött. Ez érthető is, hiszen épp azért hagyták itt a királyi családot, hogy kizárják az életükből a reflektorfényt. Pontosabban, hogy ők maguk határozhassák meg, mikor hajlandók bizonyos projektekben részt venni és nyilvános eseményeken megjelenni. Egy ideje nem hagyja nyugodni a rajongókat a tény, hogy lehet, nincs minden rendben a paradicsomban, azaz felröppent a pletyka, miszerint a pár épp rossz időszakát éli és még a válás gondolata is foglalkoztatja őket.

Persze a teljes igazságot csak ők tudhatják, a róluk készült legújabb videó viszont támpontot adhat abban, hogy kiderüljön, hányadán állnak most egymással. Nem telt el sok idő a felvétel megjelenése óta, testbeszéd-szakértők máris elemezték, mit látnak a képeken. Harry herceg és Meghan Markle hónapok óta most először mutatkozik együtt, ráadásul mindezt videóban teszik, és láthatóan nagyon örülnek annak, ami épp történik. A pár ugyanis kihirdette a nyertesek listáját és fel is hívta azokat a tehetségeket, akik arra fordítják az idejüket, hogy segítsenek biztonságossá tenni az internetet a fiatalok számára.

A Morning Showban feltűnő Peter Ford szerkesztő megkérdezett egy szakértőt, akinek azonnal feltűnt valami nagyon furcsa a videóval kapcsolatban:

„Felhívta a figyelmem arra, hogy Meghan egyszer sem néz Harry hercegre. Szinte a végig a telefont bámulja” - mondta a férfi.

Judi James testbeszéd-szakértő a brit Expressnek nyilatkozott és hozzátette, változás látható a kapcsolatukban:

„Harry Meghan felé fordítja a fejét, amivel az egyetértést, a közös gondolatokat szimbolizálja, ráadásul rá is néz párszor, miközben beszélget. Viszont a telefon egyfajta éket ver közéjük, ráadásul nem kaptunk semmit a már korábban is látott érintésekből, ami annyira jellemzi a párt, ahogy Meghan sem kereste a szemkontaktust a férjével” - mondja a szakértő.

Egyesek szerint ennek csupán az az oka, hogy túlságosan a telefonbeszélgetésre koncentráltak, mások szerint viszont jelzésértékű és egy kicsit furcsa, hogy épp ők nem néznek egymás szemébe és nem fogják meg egymás kezét a videón.

A pár sosem szerette a szigorú szabályokat:

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Harry és Meghan szabályt szegett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

KOrábban már Katalin és Vilmos fotóit is elemezték szakértők, nagyon érdekes dolgot figyeltek meg:

Galéria / 13 kép Kielemezték Katalin és Vilmos testbeszédét fotóikon, érdekes dolgot vettek észre a végén Megnézem a galériát

Forrás