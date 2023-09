Teljesen felismerhetetlen lett! Sophie Turner rövid hajjal és a hátát teljesen befedő hatalmas tetoválással lépett az utcára

Mindenki kiugrott a bőréből, amikor 2016-ban kiderült, hogy Sophie Turner és összejöttek, hiszen a rajongók egyszerűen imádják, ha két híres, fiatal és szexi sztár egymásra talál. A szerelmük ráadásul extra gyorsan komolyra fordult, hiszen 2019-ben ki is mondták egymásnak a boldogító igent, és nem sokkal később, 2020-ban meg is született első gyermekük. Ráadásul azonnal úgy döntöttek, hogy nagy családot szeretnének, így 2022 nyarán újra meglátogatta őket a gólya, és megszületett második kislányuk is.



Pont ezért sokkolta annyira a világot nemrég a hír, miszerint Sophie és Joe a válás mellett döntöttek, és inkább külön utakon folytatják tovább... A válás bejelentése óta pedig (Joe adta be a papírokat, így valószínűleg ő döntött a szakítás mellett) pedig most először kapták lencsevégre a még mindig csupán 27 éves Sophie Turnert, aki a rajongók szerint láthatóan nincs jó állapotban:

Bár a rövid, platinaszőke bob frizura jól áll a színésznőnek, de arcán mégis látszódik, hogy nagyon nehéz időszakon megy keresztül. A hátán látható hatalmas tetoválástól viszont nem kell megijedni, Sophie ugyanis épp a Joan című filmet forgatja Spanyolországban, és a karaktere miatt varázsoltak a sminkmesterek a testére tetoválást.



Vannak olyan női sztárok azonban, akiknek kifejezetten jót tett a válás! Ha kíváncsi vagy, kik ők, akkor katt a galériára!

