Téli csillogás – néhány kötelező darab a női téli kabátok világából

Báránybőr és műszőrme kabát

A meleg bunda soha nem megy ki a divatból. Ebben a szezonban érdemes különös figyelmet fordítani a nyakkendős prémes kabátokra – a deréknál lévő öv segít megőrizni az alak arányait. Választhatsz a rövid bundák repertoárjából, amelyek tökéletesen passzolnak a térd feletti velúr csizmához. A báránybőr dzsekik továbbra is divatosak. A gallérral ellátott retró szabású báránybőr kabátokat elegáns, lezser stílusban, vagy akár utcai stílusban bakanccsal vagy platform csizmával is formálhatod. Ha szereted a grunge stílust, akkor a ruhatáradban feltétlenül szerepeljen a nyakkivágásánál és az ujjánál szőrmés bőr télikabát, amit érdemes kockás ruhákhoz kombinálni.

Steppelt kabátok többféle változatban

A steppelt kabátok a téli kollekciók kötelező elemei. A foltvarrással díszített kabátok stílusában különböző variációk közül válogathatsz – hosszanti, geometrikus vagy széles varrással. Lenyűgöző a foltvarrás a téli kabát laza szabásával kombinálva! Szinte minden stílusú kabáton találhatsz ilyen lenyűgöző akcentust, a hosszú és testhezálló kabátoktól a rövid fazonokig, övvel vagy anélkül. A galléros steppelt kabátok rendkívül eredetiek. A legdivatosabb szabás a geometrikus foltvarrás széles gallérral, amely szépen illeszkedik a vállra. A műszőrmével díszített, lehajtható gallérral ellátott fazonok rendkívül izgalmasak. Tekintsd meg az inspiráló stílusokat a MODIVO női téli dzseki kínálatában, kíváncsian várjuk, melyik lesz a kedvenced: https://modivo.hu/c/nok/ruhanemu/dzsekik/teli-dzsekik

forrás: Envato

Túlméretezett tollkabátok

A kapucnis téli tolldzsekik kötelező darabok az időtlen és praktikus stílusok kedvelőinek. Válassz egy túlméretezett, térdig érő kabátot, és hordd rojtos, sliccelt csizmával vagy muskétás csizmával. A tervezők rövid, laza szabású kabátokat is kínálnak: az úgynevezett puffer kabátokat. Azoknak, akik szeretnek kitűnni, ajánljuk az aszimmetrikus szabású pehelykabátokat: meghosszabbított hátrész, átlós cipzárak, oldalt kivágások – ezek a legfontosabb részletek! A derekán húzózsinórral ellátott pehely parka dzsekik tökéletes választást nyújtanak a mindennapi utcai viselethez, amely tökéletesen passzol a hócsizmák stílusához. Kereshetsz pehely, túlméretezett bomberdzsekiket is – ezt a dizájnt szoknyával és magas sarkú csizmával is kombinálhatod! Neked melyik lesz a kedvenced? Tudod már? Bárhogy is döntesz, a Michael Kors női pénztárca kollekciójából biztos tudsz hozzá választani egy szenzációs kiegészítőt, amit imádni fogsz!