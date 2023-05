Hányadik testvérként születtél? A sorrend elárulja, mikor fogsz rátalálni az igazira

A szerelem egy olyan témakör, ami mindenkit izgat, hiszen a legtöbben társra vágyunk, azaz egy olyan emberre, aki megért minket, törődik velünk és nemcsak a legjobb, de a legrosszabb pillanatokban is mellettünk marad. Mivel a születési sorrend sok mindenre hatással a van a személyiségedtől kezdve a párkapcsolatodig mindenre, ezért most annak jártunk utána, hogy hogyan hat ez a tényező arra, hogy mikor találsz rá az igazira.

Elsőszülött

Elsőszülöttként erős felelősségtudattal és jó vezetői képességekkel születtél, és ez a sikerességre való hajlam hozzájárult ahhoz is, hogy ne csak a karrierben, de a magánéletben is erős alapokat hozz létre. Az igazi lelki társaddal 33 és 37 éves kor között fogsz találkozni, amikor elegendő élettapasztalattal rendelkezel majd ahhoz, hogy bölcs döntést hozz a kapcsolataidat illetően is.

Középső gyermek

Köztudott, hogy a középső gyermekeket tartják a család békéltetőinek és tárgyalóinak, akik empatikusak és odafigyelnek másokra. Épp ezért tökéletes és ideális társ vagy bárki számára. Egy sor olyan emberrel fogsz találkozni, aki végül elvezet az igaz szerelemhez 32 és 36 éves korod között.

A legfiatalabb

Te vagy a kalandvágyó a családban, ami nyitottá tesz téged arra, hogy ne akarj nemet mondani az új élményekre. Épp ezért nagyon sok embert ismersz meg életed során és amikor a legkevésbé számítasz rá, a személyes felfedezés időszakában, 20 és 25 év között olyan emberre bukkansz, akivel kapcsolatban úgy érzed, megtaláltad a lelki társadat.

Egyke

Hozzászoktál a függetlenséghez, így kicsit tovább tarthat, amíg megtalálod a másik feled, ugyanis minden kapcsolatodat hajlamos vagy megkérdőjelezni. Az ideális életkor, amikor rátalálhatsz a lelki társadra, az 28 és 32 év között jön el számodra, amikor olyan érzelmi érettség jellemez, ami lehetővé teszi számodra, hogy hosszú és tartós kapcsolatot alakíts ki valakivel.

Ikrek

Ikerként különleges kapcsolat fűz a testvéredhez, ami befolyásolja a romantikus életedet is. Az egypetéjű ikrek olyan társat keresnek, aki kiegészíti a személyiségüket, míg a kétpetéjű ikrek olyan partnerekhez vonzódnak, akik ellentétekként egészítik ki őket. Mivel erősen vágysz a lelki társad megtalálására, 23 és 28 év között nagy esélyed van arra, hogy be is vonzd őt.

Apropó születés, tudtad, hogy melyik volt a legnépszerűbb dal, amikor világra jöttél?

Galéria / 42 kép Ez a dal volt a legnépszerűbb a születési évedben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És azt tudtad, hogy a születési éved is sok mindent elárul rólad?

Galéria / 28 kép Ezt árulja el rólad a születési éved Megnézem a galériát

Forrás