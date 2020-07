Nem is hinnéd, mennyi mindent befolyásol az, hányadik testvérként születtél

Valószínűleg te is hallottad már azokat az elméleteket, miszerint az, hogy hányadik gyereknek születtél a családba, befolyásolja a személyiségedet. Sőt valószínűleg magadra is ismertél a leírásokban. Ezek alapján úgy vélik, az első gyermek karrierista, a második fekete báránynak érzi magát, a harmadik pedig kissé felelőtlen; pedig a kép azért ennél jóval árnyaltabb!

A megbízható első



Amennyiben te vagy az elsőszülött gyerek, biztosan nem kerülte el a figyelmed az, hogy a szüleidnek szigorúbb elvárásai voltak veled szemben, arról nem is beszélve, hogy mindig neked kellett pozitív példaként helytállnod a többiek előtt. Míg nálad a cél az 5-ös tanulmányi eredmény volt, addig az öcséd esetében már a 4-esnek is mindenki örült; noha téged 16 évesen még nem akartak elengedni éjfélig, a tesód már 15 évesen mehetett.

Az eltérő elvárások, a nevelési módszerek alakulása mind-mind szerepet játszanak abban, ahogy az elsőszülöttek személyisége fejlődik. „A hagyományos elméletek a háromgyermekes, kétszülős családok jellegzetességeit írják le a testvérsor kapcsán. Az elméletek szerint az első gyerek általában egy szorongóbb, bizonytalanabb környezetbe érkezik, mint később a testvérei: a szülők még kezdők ebben az új szerepben, tele vannak kérdésekkel, bizonytalanságokkal. Nagyon meg akarnak felelni a szerepelvárásoknak, ezért nagy szükségük van rá, hogy első gyermekük »jó gyerek« legyen, ezáltal igazolva, hogy ők maguk jó szülők. Az elsőszülöttek tehát hajlamosabbak megfelelni szüleik kimondott és kimondatlan elvárásainak, ők konzervatívabbak, teljesítményorientáltabbak, igazán megbízhatók, és valamivel szorongóbbak teljesítményhelyzetben, mint fiatalabb testvéreik” – meséli Makai Nóra pszichológus szakértő.

Az elméletek szerint az első gyerek általában egy szorongóbb, bizonytalanabb környezetbe érkezik, mint később a testvérei: a szülők még kezdők a szerepben.

Hol van a helyem?



A középső gyermekeknél egészen más lesz a helyzet. Ők hajlamosak inkább lázadó magatartást felvenni magukra, mert nem akarnak ugyanazon az úton érvényesülni, mint idősebb testvérük. Részben azért, mert sokszor hasonlítják őket nővérükhöz vagy bátyjukhoz (például az iskolában a tanárok), sőt gyakran hivatkoznak rájuk úgy, mint „Andrea kisöccse” vagy „Tomi kishúga”. Hogy kitörjenek ebből a szerepből, és mert idősebb testvérükkel egyébként is nehezebben tudnának versenybe szállni életkori hátrányuk miatt, lázadozni kezdenek. „De emellett könnyebben kötnek barátságot és kompromisszumot kortársaikkal (hiszen születésük első pillanatától kezdve osztozkodniuk kell), kapcsolataikban alkalmazkodóbbak. Ha születik kisebb testvérük, nehéz helyzetbe kerülnek azáltal, hogy se nem elég nagyok, hogy vezetőnek kezeljék őket, se nem a dédelgetett legkisebbek – valahogy két szék közül a pad alatt landolnak, ami további táptalajt adhat a lázadásnak” – állítja a szakértő. Ebből fakadhat az, hogy ők a barátaikkal alakítanak ki erős köteléket, mert azt érzik, otthon kevés figyelmet kapnak.

4 ok, amiért a testvérek felnőttkorban eltávolodnak egymástól Önismeret Nem érdekel Elolvasom

forrás: unsplash.com

Nehezebb elindulás



A harmadik gyermek személyisége már merőben eltér a legidősebbétől, hiszen egészen más családi felállásba születik bele, ahol a szülők elvárásai is sokat változtak az évek során. „A testvérek közül általában a legkisebb gyermekek a legrugalmasabbak, nyitottabbak, kreatívabbak, kedveskedőbbek, de utolsó gyerekként ők tudnak a legnehezebben leválni a családról, a szülők a féltésük (és a szülői szerepükhöz való ragaszkodás) miatt nehezen engedik el őket, illetve legkisebbként sokszor küszködnek a kompetencia kérdésével, hogy elég jók-e.” Ők azok, akik nehezebben állnak saját lábra, és még egy költözés után is gyakran van szükségük a szülők támogatására, segítségére, szemben például legidősebb testvérükkel, aki ugyanabban a korban már független volt.

Ha viszont a tesóddal ketten vagytok, valószínűleg benned is felmerül a kérdés: a második gyermek a középső, vagy inkább a legkisebb testvér személyiségét veszi magára? „Ha két gyermek születik, a másodikban keverednek a középső és a legkisebb jellemzői – szociálisabb, azaz tehetségesebb kapcsolatépítő, emellett lázadóbb a szülőkkel szemben, általában rugalmas, de nehezen válik le otthonról, ha az idősebb testvérének ez hamarabb sikerül” – meséli Makai Nóra.

Már évek óta nem beszélnek: Ő Jennifer Aniston ritkán látott testvére Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Egyedül és párosban



Az egykék és a legidősebb gyermekek között sok hasonló vonást fedezhetsz fel, azonban tekintve, hogy egy elsőszülöttnek hozzá kell szoknia a testvérekhez, az osztozkodáshoz és a megosztott figyelemhez, előbb-utóbb megjelennek eltérések is. „Hasonlóak a megfelelésben, a produktivitásban, de az egykék nagyobb eséllyel válnak elkényeztetetté, és kevésbé tanulnak meg a kortársaikkal konfliktust kezelni, hiszen nem tudnak a testvéreikkel »gyakorolni«.” Ők nehezebben alkalmazkodnak másokhoz, mert megszokták már, hogy nem kell kompromisszumokat kötniük, és osztatlan figyelmet kapnak, ráadásul egy vitás helyzetben sem szívesen ismerik be a tévedésüket vagy kérnek bocsánatot.

Ami pedig az ikerpárokat illeti, az ő személyiségükben is észre lehet venni ellentétes vonásokat, mert bár majdnem ugyanakkor jöttek világra, mégis két eltérő emberről van szó. Náluk is kialakul egyfajta pszichológiai testvérsorrend, bár tény, hogy a szakértő szerint ez egy kétpetéjű ikerpárnál könnyebben végbemegy. „A dominánsabb személyiség tölti be az »első gyerek« szerepét, az alkalmazkodóbb lesz a »második gyerek«, akár az eredeti születési sorrendtől függetlenül is. Az egypetéjűek esetén is kialakulhat ilyesfajta sorrend, azonban őket sokszor egyformán kezelik a szülők, és nem támogatják az egyéni különbségek kibontakozását – pedig érdemes lenne, hogy ők is önállósodni tudjanak” – meséli a szakértő.

Híres elsőszülöttek: Sandra Bullock, Vilmos herceg, Selena Gomez, Beyoncé

Híres középső gyermekek: Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Britney Spears

Híres harmadik szülöttek: Cara Delevingne, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth

Híres egykék: Natalie Portman, Charlize Theron, Daniel Radcliffe

Híres ikerpárok: Ashley és Mary-Kate Olsen, Tia és Tamera Mowry, Dylan és Cole Sprouse

Féltékeny voltam a nőcis ikertestvéremre, aztán egyszer bajba került, és megmentettem Önismeret Nem érdekel Elolvasom

Más körülmény, más hatásokkal



De tekintve, hogy nem létezik két ugyanolyan család, és manapság sok mozaikcsalád jön létre, kivételek mindig vannak, és rengeteg dolog befolyásolhatja a személyiség fejlődését.„Másképp alakulhatnak a dolgok egy olyan családban, ahol valamelyik szülő, esetleg az egyik gyerek tartós betegséggel küzd – ilyenkor az egyedi kihívások egyedi megoldásokat követelnek meg. Ezenkívül a testvérek neme is befolyásolhatja a fent írtakat – más, mondjuk, két versengő báty mellett harmadik fiúnak lenni, vagy két gondoskodó nővér mellett kisöcsnek.”

De ugyancsak más a felállás akkor, ha nagy a korkülönbség a testvérek között: ilyenkor nem biztos, hogy a legkisebbekre jellemző személyiségjegyek tükröződnek vissza a legfiatalabb testvéredben, hiszen ha már elköltöztél otthonról, akár az egykék tulajdonságai is jellemzőek lehetnek rá. Ami lényeges, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis tökéletes csapatot alkotunk a tesóinkkal!

Tudtad, hogy Ariana Grande sem egyke? Lapozd fel a galériánkat a ritkán látott sztártesókért!

Galéria / 18 kép Sztárok, akiknek nagyon ritkán lehet látni a testvéreit Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

JOY Magazin, 2020/1