„Anyukám mindig azt akarta, hogy elbukjak.” - 7 híres ember, akiket a szülei sosem támogattak

Ilyen az alázat, a tanulás, a csapatszellem, a kihívások keresése és persze a családunk, legfőképpen a szüleink támogatása. Az anyagi háttér biztosításán túl sokkal fontosabb az a motiváció, az az érzelmi erősítés, amit csak egy anya és egy apa adhat a gyermekének. Sokan nem is tudják felfogni, milyen nagy ereje van a szülői szeretetnek és hitnek, holott, ha azt érezzük, hogy a szeretteink támogatnak, az erőnk is megnő, a céljainkat pedig el is érjük.

Ez nemcsak az átlag emberekre, de a sztárokra is igaz. Számtalan híresség tartja élete egyik legfontosabb pillanatának a szülei támogatását, ám vannak, akik nem voltak ilyen szerencsések. Egyes sztárokat inkább lehúztak, semmint felemeltek volna a szüleik, amely mély nyomot, lelki traumát is okozott számukra.

A következő válogatásban ezért olyan sztárokat gyűjtöttünk össze, akikről köztudott, hogy szüleik mennyire ellenezték azt, amit csinálnak és azt, hogy sztárok legyenek. Ám, az idő mégis őket igazolta.

Lássuk, kikről van szó!

Természetesen a legtöbb sztárszülő mindenben támogatja a gyermekét.

Katt a galériára és nézd meg melyik sztárcsemeték futottak be sikeres karriert!

