Ruhahajtogatás, takarítás, bébiszitterkedés. Csak néhány átlagos munka, amit a tinédzserek, fiatalok szívesen elvállalnak a tanulás mellett egy kis kiegészítés gyanánt. Ezzel természetesen nemcsak némi extra jövedelemre tehetnek szert, de sokan ezeknek köszönhetően tanulják meg értékelni a pénzt, és találják ki, mit is szeretnének valójában az életben.

Persze nem mindenkinek megy ennyire egyszerűen és persze ilyen hagyományos módon. Vannak, akiknek ennél sokkal furcsább, szó szerint ijesztő munkákat is be kellett vállalniuk, hogy előreléphessenek az életében. A következő válogatásban olyan híres embereket gyűjtöttünk össze, akik nemcsak a karrierjükkel, de korábbi munkájukkal is képesek voltak meglepni minket.

Ha kíváncsi vagy, hogy kikről is van szó, akkor katt a galériára!

