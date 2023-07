Mostanság leginkább a 2000-es évek újraéledt hullámai váltják egymást, ám ettől függetlenül a '90-es évek stíluselemeit sem kell olyan nagyon búcsúlapra tenni, erre pedig a legjobb példa ez az egyik elfeledett szoknyatrend, ami most újult erővel hódít.

Az elmúlt hónapokban az oldalzsebes nadrágok minden tőlük telhetőt megtettek azért, hogy a kedvünkben járjanak, és nemcsak anyag, de színek tekintetében is alkalmazkodónak bizonyultak. Ez a rugalmasság pedig olyannyira bevált nekik, hogy szinte észrevétlenül alakulták át a szezonváltással, hogy immáron nyári formájukban mutassák meg azt, hogy igazából a nadrágok mellett a szoknyatrendek témaköréhez is nagyon jól értenek.

Mondanunk sem kell, hogy a sztárok körében már egy ideje tarol. Emily Ratajkowski...

Bella Hadid...

És Elsa Hosk is rajong érte!

Ráadásul ahogy azt te is láthatod, a többi slágerdarabhoz hasonlóan ez a trend is nagyon jól tud alkalmazkodni a megjelenésed többi részletéhez, így szerencsére ezen a téren sem kell majd túlgondolnod a dolgot. Plusz annyiféle változatban kapható, hogy igazából ez a sokszínűség is csak előnyére válhat. Ezek után már te is kezded azt érezni, hogy ez az ötlet megér egy próbát? Akkor mutatunk is pár szuper vételt!

