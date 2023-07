Kiderült ugyanis, hogy ebben a korban éri el a legtöbb ember a céljait és tudja kiélvezni mindazt, amiért hosszú évekig küzdött. Bár tény, hogy a 20-as és 30-as éveinkben szebbek, fittebbek és sokkal kalandvágyóbbak vagyunk, de az is biztos, hogy sok szenvedésen és megpróbáltatáson kell keresztül mennünk azért, hogy végül élvezhessük a munkánk és a kitartásunk gyümölcsét, akár a munkáról, akár a magánéletről van szó.



Talán ezért is gondolják úgy sokan, – köztük több sztár is – hogy az öregedés igazi áldás, és bár a fiatalsággal együtt a szépséget is magunk mögött hagyjuk egy bizonyos kor fölött, az, ami 40 felett vár minket sokkal, de sokkal jobb.



Ha kíváncsi vagy, melyik sztárok értenek egyet ezzel, akkor katt a galériára!

