Elolvadunk! Szoboszlai Dominikról gyerekkori képek kerültek elő: ilyen cuki kisfiú volt

Szoboszlai Dominik mindössze 23 éves, máris az egész világ ismeri a nevét. A fiatal magyar labdarúgó ugyanis nemcsak a magyar válogatott labdarúgó- és csapatkapitánya, de november eleje óta a Premier League-ben szereplő Liverpool támadó középpályása is. Nem véletlenül került az angol csapatba, tehetséges és nagyon keményen megdolgozott a sikerért, játékára pedig már egészen fiatal korában felfigyeltek a hozzáértő szemek: A The Guardian a világ legtehetségesebb 17 éves focistái közé sorolta 2017-ben, de csodagyereknek is nevezték már, sőt kétszer lett minden idők legdrágább magyar játékosa.

Szoboszlai Dominik pályafutását Székesfehérváron kezdte a Videotonban, most pedig a világ egyik legjobb edzőjeként számon tartott Jürgen Klopp mellett teljesedhet ki a karrierjében, amivel új kapuk nyílnak előtte. Mindössze hat és fél éves volt, amikor focizni kezdett és bár még csak 23 éves, máris a csúcs felé tart a karrierje. Bár a fiatal tehetség neve eddig is ismerősen csengett a magyar füleknek, november eleje óta még nagyobb figyelem övezi, így kerülnek elő róla érdekesebbnél érdekesebb infók vagy épp fotók is.

Ilyen volt gyerekként Szoboszlai Dominik

Most egy rajongója készített róla montázst a TikTokon, amelyben számos régi fotó látható Dominikról. Nemcsak azt láthatjuk, hogy nézett ki kicsi gyerekként, de tini korába is bepillanthatunk. Dominik nagy változáson ment keresztül - ahogy mindannyian – de egy biztos, végtelenül cuki volt, nézd csak:

Szoboszlai Dominik jelenleg az InStyle Men címlapsztárja is, a vele készült interjúban pedig számos titkot elárult az életéről. Többek között azt is, hogy a pályán kívül teljesen átlagos életet él: szeret playstationözni, sorozatokat nézni. Azt is elárulta, hogy tizennégy éves volt, amikor elkerült otthonról és innentől kezdve nagyon érdekelni kezdte a divat, a stílus, azóta nagyon fontosnak tartja, hogy jól nézzen ki, ha valahol megjelenik.

„Lényeges, hogy ki hogyan jelenik meg, képet mutat arról, milyen valójában az ember” - fejtette ki Szoboszlai Dominik.

forrás: InStyle Men Szoboszlai Dominik, az InStyle Men címlapsztárja a fociról, a szabadidejéről és a stílusáról is vallott a magazinnak.