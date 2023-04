Néha a színészek nemcsak emlékeznek a forgatókönyv soraira, hanem valóban képesek átérezni egy-egy jelenet erősségét és mondanivalóját. Míg egyes színészek/színésznők feladatuknak tekintik az élethű érzelmi ábrázolást, a legnagyobb filmes sztárok képesek a valódi érzelmeikből merítkezni. Ők azok, akik időnként olyan mélyen bele tudnak merülni karaktereikbe, hogy időre van szükségük ahhoz, hogy felépüljenek az átélt érzelmekből.

A következő válogatásban azokat a zseniális filmcsillagokat gyűjtöttük össze, akiknek meggyőző alakítása nem egyszerűen a tehetségüknek volt köszönhető, hanem annak is, hogy valódi érzelmeket láthattunk tőlük.

Lássuk, kik ők!

Galéria / 6 kép 6 alkalom, amikor a filmcsillagoknak nem kellett színészkedniük, szó szerint a valódi érzelmeiket láttuk a vásznon Megnézem a galériát

