„Azért kivételeznek veled, mert jól nézel ki” - Tényleg könnyebb az élete a szép embereknek?

Egyik este a buszmegállóban várakoztam, és mivel nem látok túl jól távolra, mikor feltűnt egy busz a láthatáron, annyira megörültem, hogy integetni kezdtem neki. Amikor közelebb ért, csak akkor vettem észre, hogy nem szállít utasokat, én pedig elkeseredtem. Mégis kinyílt az ajtó, a sofőr pedig felajánlotta, hogy hazavisz, másokat viszont nem engedett fel. Privát buszjárattal, teljesen ingyen jutottam haza aznap. - Nadin Ward

meséli Nadin Ward a TikTokon a #prettyprivilege címkével megjelölt videójában. A hashtag már több mint 596 millió megtekintésnél jár 2023 augusztusában, a felhasználók pedig sorra osztják meg történeteiket azzal kapcsolatban, milyen különleges bánásmódban volt eddig részük megnyerő külsejük miatt.

Bár a pretty privilege, vagy beauty bias nem újkeletű fogalom, a közösségi médiában mégis most került igazán górcső alá a jelenség, amit magyarul „szépségkiváltságnak” neveznek. Mindez annyit tesz, hogy az egyén a megjelenéséből adódóan jut bizonyos társadalmi előnyökhöz és lehetőségekhez. Bár a jelenség több nőt érint, az egyik legextrémebb eset mégis egy férfi nevéhez fűződik. A Kaliforniában élő Jeremy Meekst 2014-ben tartóztatták le fegyverrel való visszaélés vádjával, a 30 éves férfi arcképe pedig kikerült a rendőrség Facebook oldalára is. Ami ezután következett, arra valószínűleg a rendőrök sem voltak felkészülve: 48 óra alatt több mint 56 ezer lájkot zsebelt be a fotó és 16 400 olyan megjegyzést kapott, melyekben a férfi kinézetét istenítették. Jeremy modellszerződéssel távozott a börtönből, szabadulása után pedig azonnal a New York-i divathéten debütált. Karrierje azóta felfelé ível, olyan hírességekkel emlegetik egy lapon, mint Nicki Minaj és Paris Hilton, ráadásul több filmszerepet is vállalt az utóbbi években. Karrierje beindulását egyértelműen külső adottságainak köszönheti.

A szépség (nem) relatív

Természetesen mindenkinek vannak személyes preferenciái, amik alapján szebbnek talál bizonyos embereket. Mégis léteznek konkrét szépségideálok, amik meghatározzák, hogy adott korban általánosságban kit tart vonzóbbnak a társadalom. Mindezt a média, a sztárvilág is befolyásolja, épp úgy, mint az évek óta egyre nagyobb teret nyerő influenszervilág.

Régebben a telt idomok voltak megnyerőek, majd ez fokozatosan eljutott a nagyon vékony alkathoz, jelenleg pedig az extra nőies formák a befutók: vagyis a keskeny váll, a nagy mellek, a keskeny derék, a széles csípő és a nagyobb fenék. Ha az arcot vesszük figyelembe, mára egyértelműen a „filteres formák” váltak a legcsinosabbá a szemünknek, vagyis a nagy szemeket, a kis orrot és a vastag ajkakat részesítjük előnyben. Utóbbi jellemzők evolúciósan a kisbaba arcára emlékeztetnek bennünket, ami automatikusan elindítja a tetszést és a kötődést. De összességében elmondható, hogy a jelenlegi szépségideál nem egy természetes formájában létező alak és arc. - Kacsur Adrienn

mondja Kacsur Adrienn, relaxációs gyakorlatvezető pszichológus, a Mindset Pszichológia szakpszichológusa, és hozzáteszi, ezeket az embereket hajlamosak vagyunk jó tulajdonságokkal is felruházni.

Ez az úgynevezett Holdudvarhatás, amibe beletartozik, hogy a vonzó külsejű személyekhez automatikusan pozitív belső tulajdonságokat is társítunk. Mondjuk, hogy aki szép, az biztosan okos és kedves is és sok párkapcsolata volt már. Akiket vonzóbbnak találunk, azokkal gyakran elnézőbbek lehetünk, a hibáikat kevésbé nagyítjuk fel. Ezzel szemben, aki kevésbé ápolt külsejű, róla azt feltételezhetjük, hogy lecsúszott, egyedülálló és nem túl intelligens. Ezek persze nagyon leegyszerűsítő kognitív torzítások, korántsem mindig fedik a valóságot. - Kacsur Adrienn

Párválasztás vs. karrierépítés

A személyiség is fontos szerepet játszik abban, hogy összességében kit tartunk szépnek, de a fizikai jellemet nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, ha párkeresésről van szó. A kaliforniai Chapman Egyetem 2015-ös kutatásában résztvevő nők 84%-a, míg a férfiak 92%-a számolt be arról, hogy a vonzó külső elengedhetetlen jellemvonás számukra, ha hosszú távú kapcsolatot keresnek.

Az evolúciós pszichológiai irányzat szerint az elsődleges célunk még mindig a fajfenntartás és a túlélés. Ezekhez pedig az a legideálisabb, ha minél vonzóbb, vagyis minél egészségesebb partnereket választunk magunk mellé. Az emberi agy a szép embereket felruházza az egészséggel is, hiszen, ha valaki ápolt megjelenésű, sima a bőre, szépek a fogai, akkor feltételezzünk róla, hogy egészséges is. Egy másik elmélet szerint egyszerűen jobban érezzük magunkat a vonzóbb emberek társaságában.

magyarázza Adrienn. De nemcsak a magán-, hanem a szakmai életben is sikeresebbnek mondhatók a pretty privilege élvezői, ugyanis jobb jegyeket kapnak az iskolában, és könnyebben lépkednek a ranglétrán munkavállalóként is. Egy 2006-os kutatás rámutatott: a munkaadók akár 10,5%-kal is hajlandóak növelni a vonzó külsejű alkalmazottak fizetését a többiekhez képest. Sőt, Daniel Hamermesh közgazdász szerint egy jóképű férfi karrierje során 13%-kal többet keres, mint kevésbé sármos kortásra.

Mindenkit érint

Magasabb fizu, könnyebb érvényesülés, szebb élet – gondolhatnád, hogy ez vár a gyönyörű emberekre a fentebb leírtak alapján, valójában a szépségkiváltságnak rengeteg árnyoldala is van.

Ha valakit felruházunk vélt tulajdonságokkal és kiderül, hogy ezeket mégsem birtokolja, az általában csalódáshoz vezet. Ennek gyakran a személyek, akiket így felértékelnek, nincsenek is tudatában. Ezek a félreértelmezések okozhatnak feszültséget, konfliktust.

mondja a pszichológus. A The Lexington Online cikkében több személyes történtet is felvonultat, melyekben a szereplők kifejtik, hogy egyáltalán nem olyan jó dolog a szépségkiváltság, mint ahogy sokan elképzelik. Az egyik megszólaló, Dani elárulta, hogy a vonzó külseje miatt sokan meglepődnek azon, hogy ő valójában mennyire intelligens. Ez nemcsak szexista, de erősen épít arra a sztereotípiára, miszerint a szép nők buták. Utóbbi a bimbo-effect elnevezést kapta az angolban, ami a nők tárgyiasítását, kinézet általi értékelését jelenti. Több interjúalany továbbá arról is beszámolt, hogy azért kapnak extra figyelmet a férfiaktól, mert viszonzást is várnak cserében. Mások pedig amiatt szenvednek, hogy fenntartsák a róluk kialakult képet: hogy mindig boldognak és összeszedettnek tűnjenek. Utóbbi ismerős lehet a sztárok körében is, akikről a társadalom hajlamos azt gondolni, hogy a legjobb életet élik, sosem szenvednek, épp ezért, amikor szerencsétlenség éri őket, nagyon kevés együttérzést tapasztalnak. Tökéletes példa erre Britney Spears 2007-es idegösszeomlása, vagy Kim Kardashian 2017-es párizsi fogvatartása. Adrienn szerint amellett sem lehet elmenni szó nélkül, hogy mennyire diszkriminatív jelenségről van szó, hiszen emberek között tesz különbséget, ami rombolóan hat az egyén mentális egészségére:

A külső jegyek miatti kirekesztés, bántalmazás nem újkeletű dolog. Sajnos számos tanulmány íródott arról, hogy a gyermekkorban ért bántások, sérelmek kihatnak az egyén mentális jóllétére. Ez pedig hathat az egyén felnőttkori megjelenésére, teljesítményére.

Tehetsz ellene?

Nem véletlen, hogy az utóbbi években elindult a pozitív testkép mozgalom, a filmkészítés, a reklámgyártás és a közösségi média is egyre nyitottabbá vált a sokszínűségre. Ennek ellenére is úgy tűnik, a pretty privilege mélyen gyökerezik a társadalomban, hiszen számos példa létezik arra, hogy bizonyos embercsoportok kirekesztése vagy épp előnyben részesítése mindig jelen volt a történelemben. Nehéz a berögzült dolgokon változtatni, egy 2017-es tanulmány szerint mégis van, ami segíthet. Eszerint az egyénnek kell ráébrednie arra, hogy előítéletekkel rendelkezik, ugyanis ez motivációt adhat az önszabályozásra. Adrienn is úgy gondolja, hogy innen érdemes megfogni a dolgot:

Pszichológusként úgy gondolom, mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Tehát pozitív és negatív irányban is tudjuk befolyásolni azt, hogy hogyan tekintsenek ránk és mi hogyan tekintünk másokra. Meg kell találnunk a saját belső és külső értékeinket, és azokat előtérbe hozni. Az pedig, hogy valakit vonzónak találunk, szerencsére nem csak a külsőségeken múlik. Valakinek a habitusa, intelligenciája, netán humora szintén felruházhatja az adott személyt pozitív tulajdonságokkal, amely visszahat arra, hogy milyennek látjuk. Szerezzünk valódi tapasztalatokat, élményeket az adott személlyel. Beszélgessünk, szervezzünk programokat, hogy valóban megismerhessük a másikat.

Kutatások szerint a pretty privilege élvezői: több figyelmet kapnak

jobb jegyeket kapnak a tanulmányaik során

több interjú- és munkalehetőséget kapnak

átlagban 13%-kal nagyobb a fizetésük

sőt: kisebb eséllyel kerülnek börtönbe, és enyhébb büntetésre számíthatnak

Miért káros?

Hozzájárul az irreális szépségideálok táplálásához. Tisztességtelen előnyöket biztosít, károsan hat a mentális egészségre és az önbecsülés romlásához vezethet. Erősen kirekesztő.

