16 érdekesség, amit te sem tudtál a Szellemirtókról

Kit hívsz majd, ha nagy baj van? Naná, hogy a Szellemirtókat – jól tudjuk ezt már 1984 óta. Akkor mutatták be ugyanis Amerikában a mára ikonikussá vált franchise első filmjét Ivan Reitman rendezésében, főszerepben Dan Aykroyddal, -vel, Harold Ramisszel és Sigourney Weaverrel. Magyar szinkronnal csak jó öt évvel később lehetett nézni a paranormális kalandokat, de kétségtelen, hogy azóta idehaza is jókora rajongótábor alakult ki, és Ray Parker Jr. betétdala is örökké a fülünkbe cseng majd.



1989-re elkészült a folytatás az eredeti szereplőgárdával, majd 2016-ban jött egy kevésbé sikeres reboot női főhősökkel. 2021-ben kapott az első két rész közvetlen folytatást, most pedig megérkezett a hazai mozikba a Szellemirtók – A borzongás birodalma. Kereken negyven évvel az első után tehát itt az új, ezzel is ünnepelve a jubileumot.

Ennek apropóján összeszedtünk néhány érdekességet a Szellemirtókról:

Az InStyle Men magazin írása.