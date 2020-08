Igen, bizonyos mértékig mindenkire hat a kollektív félelem: elfogy az élelmiszer, szerezzünk be annyi száraz tésztát, és WC-papírt, amennyit csak tudunk. Mindennek csak a tároló kapacitás szab határt, hiszen vannak, akik a cipőiknek is külön gardrób szobát építettek. És persze mennél kisebb a tér, annál nagyobb szükség van a kreativitásunkra. Mi most egy relatíve ideális állapotot, egy önálló, kb. 2 nm2-es spájzot vettünk alapul, ugyanakkor bízunk benne, hogy azoknak is tudunk ötleteket adni, akik nélkülözik az önálló spájzot vagy kamrát.

1. Első lépésben dobd ki azokat a tárgyakat, lomokat, amikre nem lesz szükséged. Miért lenne szükséged tíz fagylaltos műanyag dobozra? Persze, leves, pörkölt kerülhet bele, de ha csak 1-2 ilyen tárolót használsz, akkor a többit ki is dobhatod a szelektívbe! Nézd át az ajándékos és boros tasakokat, ha van köztük olyan, amit az ellenségednek sem adnál, dobd ki! Ha vannak olyan dolgok, amiknek a garázsban a helyük (szerszámok, szögek, falfestékek), akkor vidd ki őket, úgysem kellenek naponta.

2. Ha már tisztább a kép, akkor érdemes mindent leszedni, és alaposan letörölni a polcokat és a befőttes üvegeket is. Úgyis jön a húsvét, legyen ez a tavaszi nagytakarítás része. Ha a fal piszkos, karcos érdemes fehér festékes teddy hengerrel átgurítani, pár óra, és már száraz is!

3. Kategorizáljuk az éléskamránkat! Egy polcra kerülhet a cukor a zsemlemorzsa, a liszt, a só és a paprika, melléjük kerületnek a tészták, a rizs és a különböző gabonák, akár a zsemlemorzsa is.

