Tanár, ápoló és bébiszitter: híres sorozatgyilkosok, akiknek teljesen átlagos munkája és élete volt

Ez a sorozatgyilkosok motivációjára, indítékaira és mozgatórugóira is igaz. Ám így is akadnak olyan esetek, amelyekre nehéz megfelelő magyarázatot adni és, amelyek örökre meg fogják döbbenteni a világot. Itt nemcsak a vérfagyasztó és sokkoló gyilkosságokra gondolunk, hanem arra is, milyen elképesztő tehetséggel vagy éppen természetességgel élték kettős életüket, vállaltak teljesen normális munkákat és mentek haza a családjaikhoz, miközben valódi énjük csak az újabb lehetőségre várt.

A következő válogatásban azokat a borzalmas sorozatgyilkosokat gyűjtöttük össze, akik hosszú ideig képesek voltak arra, hogy mindenkit megtévesszenek.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 7 kép Kettős életet élő sorozatgyilkosok: van, aki nemcsak kedves volt, de teljesen normális munkával rendelkezett Megnézem a galériát

