Az év legcsúnyább válása: átverés, gyerekrablás és megtévesztés! Sophie Turner beperelte Joe Jonast

Néhány évvel ezelőtt, még olvadozva és csillogó szemekkel néztük, hogy Sophie Turner és mennyire cukik együtt, és mennyire örülünk neki, hogy két ilyen szép és tehetséges ember egymásra talált. Ráadásul extra hamar össze is házasodtak, sőt, két közös gyermeket is vállaltak, ami alapján tényleg úgy tűnt, hogy ők egymásnak vannak teremtve, és minden a legnagyobb rendben van közöttük.



Úgy tűnik azonban, hogy semmi sem az, aminek látszik, nemrég ugyanis robbant az első sokkoló hír, miszerint beadta a válást, vagyis Hollywood egyik kedvenc álompárja szakított, a dolog viszont kezd egyre csúnyább és összetettebb lenni...



Amennyire cukiknak tűntek ugyanis még NÉHÁNY HETE IS Joe koncertjén, annyira durvult el a köztük lévő ellentét. Robbant ugyanis a következő hír, ami még talán a válásnak is megdöbbentőbb: Sophie Turner beperelte Joe-t, amiért az nem adja vissza közös lányaikat, nem viszi vissza Angliába (ahol együtt éltek az elmúlt évben), sőt, nem adja vissza lányaik útleveleit!



A beadványban egyébként Sophie részletesen beszámolt arról, hogy ő és Joe tavaly karácsonykor megállapodtak abban, hogy Angliában alakítják ki a közös otthonukat, ami meg is történt még idén áprilisban. És bár Sophie beleegyezett abba, hogy Joe magával vigye a lányokat a Jonas Brothers turnére, Sophie ugyanis Angliában forgatott éppen filmet, és kevesebb ideje maradt volna a gyermekekre, ezt azonban csak ideiglenes megoldásként beszélték meg.



Ezzel szemben Joe válási beadványai szerint a gyerekek a válás előtt hat hónapig Floridában tartózkodtak, ami hazugság, ráadásul Joe azóta visszatartja a lányok útleveit is, és nem hajlandó visszavinni őket Angliába...



Ha pedig még ez sem lenne elég, a dokumentumok szerint Sophie a médiából tudta meg, hogy 4 nappal azelőtt Joe beadta a válási papírokat...



Reméljük, hogy Sophie nemsokára úgy ki fog virágozni, ahogy előtte sok női sztár is tette egy csúnya válás után... Ha kíváncsi vagy, kik ők, akkor katt a galériára!

